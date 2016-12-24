На дорогах Мордовии за два месяца зафиксировали 14 ДТП с участием диких животных

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Такие данные приводит Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ. В мае и июне текущего года все попавшие в ДТП животные погибли, а транспортные средства получили серьезные повреждения.
Эксперты утверждают, что риск столкнуться «лоб в лоб» с животным возрастает в пятницу и выходные дни, когда все спешат на дачи или возвращаются обратно. На дорогах растет трафик, увеличивается и число аварий.
В Минлесхозе РМ напоминают, что в соответствии с приказом Минприроды России предусмотрены следующие размеры возмещения ущерба за гибель диких животных в результате ДТП:
- лось - 80 тысяч рублей
- олень – 60 тысяч рублей
- косуля – 40 тысяч рублей
- рысь – 40 тысяч рублей
- кабан - 30 тысяч рублей.
Очевидцы ДТП с участием диких животных могут сообщить об этом в ГИБДД МВД по РМ, а также в региональный Минлесхоз по телефонам:
8 (8342) 38-57-27, 23-41-50, 39-23-16, 39-23-17, 39-23-18.
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