«Здоровье людей – стратегический ресурс!»

Артём Здунов поздравил с профессиональным праздником медиков Мордовии

Есть такая профессия – сохранять здоровье и жизни людей. 15 июня отмечают профессиональный праздник медицинские работники – люди, посвятившие свои жизни заботе о здоровье окружающих, представители сложной, но самой милосердной и гуманной профессии.

В преддверии праздника медиков республики поздравил Глава Мордовии Артём Здунов. Он поблагодарил за работу, профессионализм и самоотдачу врачей, санитаров, медсестер, медбратьев, работников скорой медицинской помощи, провизоров, фармацевтов, медработников, которые выполняют свой долг на новых территориях и в зоне СВО, тех, кто ведет подготовку молодых специалистов.

Глава республики отметил, что сегодня в отрасли здравоохранения занято более 16 тысяч человек. Недавно вице-премьер Татьяна Голикова вручила Мордовии благодарность Председателя Правительства РФ – республике за последние годы удалось улучшить демографические показатели. В прошлом году республика добилась снижения показателя младенческой смертности до исторического минимума – это лучший результат среди всех регионов России. Снизилась общая смертность населения, увеличилась продолжительность жизни.

«Главная задача сейчас – поработать над повышением рождаемости. А это в первую очередь культура восприятия в обществе, это работа с молодежью – они должны быть морально и физически здоровыми, важны наши традиционные семейные ценности. К решению этой задачи подключены сейчас все без исключения», - подчеркнул Артём Здунов.

Руководитель региона выразил благодарность Президенту страны за поддержку отрасли здравоохранения. В Мордовии уже работает современная онкологическая поликлиника, началось строительство онкодиспансера. В общей сложности за пять лет на строительство и ремонт поликлиник и больниц направлено около 17 миллиардов рублей. Одно из новых направлений, инициированных федеральным центром, открытие центров здорового долголетия – такой появится и в Мордовии.

Артём Здунов отметил важность работы медиков с будущими мамами. Ежегодно около 40% женщин после получения правовой, психологической и медико-социальной помощи принимают решение о сохранении беременности. Совсем скоро будет создано четыре новые женские консультации для оказания медицинской помощи женщинам в сельской местности, будет переоснащен современным технологическим оборудованием республиканский перинатальный центр. Особое внимание сейчас уделяется репродуктивному здоровью молодых людей с самого раннего возраста.

Слова благодарности руководитель республики высказал медикам, которые по долгу службы выезжают оказывать медицинскую помощь жителям Каланчакского округа Херсонской области. На новой территории работает уже 18 бригада медиков из Мордовии.

«Врачам у нас верят – в обществе есть культура доверия к людям в белых халатах, - подчеркнул Глава республики. - Здоровье людей – стратегический ресурс. Это ценность нашей республики. Слава Богу, у нас есть люди, хорошо обученные, кто умеет этим ресурсом управлять, беречь его и дарить здоровье. В самых сложных ситуациях помогает людям оставаться счастливыми».

Руководитель региона вручил высокие награды работникам медицинских учреждений. Ветеранам отрасли от руководителя региона подарили цветы.

Врач-невролог отделения медицинской реабилитации республиканской клинической больницы имени С.В. Каткова Наталия Ершкова, которой присвоено почетное звание «Заслуженный врач Республики Мордовия», посвятила свою награду родителям. «Их преданность профессии и профессионализм помогли мне выбрать свой жизненный путь. Самая большая радость для меня – видеть, как идет на поправку мой пациент. Мой жизненный девиз – фраза, которую когда-то сказал мой папа, заслуженный врач МАССР Геннадий Александрович Старостин: «Какое счастье лечить людей!»

Председатель Госсобрания Мордовии Владимир Чибиркин отметил, что День медицинского работника – это особый праздник: «Мы чествует работников отрасли, которая ответственна за сохранение человеческих жизней. Вы обладаете всеми качествами, чтобы оказать людям помощь и искреннее внимание, вселить надежду в своих пациентов. Особая вам благодарность за это».

«Люди доверяют нам самое ценное – свое здоровье и здоровье своих близких. Благодарю вас за преданность профессии, щедрость ваших души!» - обратился к коллегам министр здравоохранения РМ Олег Маркин. Он отметил, что вся отрасль здравоохранения ощущает постоянную поддержку и внимание Главы региона Артёма Здунова.

Праздничный концерт медикам подарили артисты Мордовии.