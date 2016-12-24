«Передадим наши традиции потомкам»

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Артём Здунов и Рустам Минниханов приняли участие в празднике мордовской культуры «Валда Шинясь»
Культура мордовского народа богата самобытными традициями. Во всех уголках нашей страны, где живут представители мордовского народа, бережно хранят их и передают будущим поколениям. В Республике Татарстан проживает значительное количество представителей мордовской диаспоры. Вот уже 11 лет в селе Кильдюшево Тетюшского района региона проходит республиканский праздник мордовской культуры «Валда Шинясь». Он посвящен началу лета и встрече самого длинного светового дня в году. «Валда Шинясь» традиционно становится точкой притяжения для многих народов нашей страны – русских, мордвы, татар, марийцев, чувашей, удмуртов.
15 июня на национальных гуляньях побывали Глава Мордовии Артём Здунов и Раис Татарстана Рустам Минниханов. Главы регионов осмотрели площадки и пообщались с участниками «Валда Шинясь».
Атмосфера праздника и уникальной мордовской культуры царила здесь повсюду! Пролог на главной сцене под названием «Песнь сквозь века: Защитники земли мордовской» рассказал зрителям о герое – человеке из обычной семьи, в которой чтят традиционные ценности, хранят историю и культуру.
Приветствуя участников праздника, Глава Мордовии Артём Здунов поблагодарил руководство Татарстана за внимание к мордовским традициям, языку и развитию мордовской культуры: «Для нас это очень важно и близко к сердцу! Это важно и для наших ребят, которые сейчас воюют на фронте, – наша консолидация, наша дружба, они понимают, что здесь спокойно, здесь враг не пройдет. И мы их не подведем. Окунемся сегодня в культуру, быт мордовского народа, отдадим дань уважения нашим предкам. Мы об этом будем помнить всегда и передадим нашим потомкам».
«Мы рады видеть всех наших гостей, районы, регионы, которые прибыли в Тетюшский район, - сказал Раис Татарстана Рустам Минниханов. – Здесь сегодня главный мордвин, Артём Алексеевич – большое спасибо, что вы вместе с нами. Наша страна многонациональная, наша республика тоже. Мы совсем недавно провели прекрасный праздник «Сабантуй» в Мордовии. Сегодня мы вместе проводим этот прекрасный мордовский праздник «Валда Шинясь» в Татарстане. И это нас сближает».
С праздником «Валда Шинясь» жителей и гостей Тетюшского района Татарстана поздравил глава муниципального образования Рамис Сафиуллов.
Посетители «Валда Шинясь» могли попробовать национальные блюда, принять участие в спортивных соревнованиях и познакомиться с семейными традициями мордовского народа. Активности включали в себя интерактивные площадки, традиционные игры и ярмарку изделий народных промыслов. Особенной стала тема СВО – была представлена отдельная экспозиция, посвященная защитникам Отечества.
На знаменитой «Тюштянской ярмарке» народных умельцев были представлены предметы декоративно-прикладного искусства: сувениры, изделия из дерева, украшения и многое другое. Гости смогли посетить мордовское подворье – посмотреть старинную избу и рыбацкое подворье, хозяева которого с удовольствием рассказывали об особенностях мордовской рыбалки.
Обязательный атрибут праздника – национальная борьба, детские мордовские игры и спортивные соревнования на силу и ловкость.
Конечно же, каждый желающий мог примерить старинный мордовский костюм, обуть настоящие лапти, попробовать сходить за водой с коромыслом и достать из печи горшок с кашей или щами.
Артисты из Мордовии привезли для гостей «Валда Шинясь» яркую и колоритную концертную программу, также на сцене выступили творческие коллективы из Татарстана, Чувашии, Ульяновской области.
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