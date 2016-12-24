Поздравление Главы Мордовии с Днём молодёжи

«Это наш праздник!»
В День России Артём Здунов встретился с семьями защитников Отечества
Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Днём молодёжи!
Юность - это удивительное время, когда открывается множество дорог и возможностей. Именно в молодые годы закладываются основы будущего, наполняя его яркими впечатлениями и смелыми мечтами.
Молодёжь Мордовии - движущая сила республики. Вы развиваете науку, занимаетесь творчеством, продвигаете региональные бренды. Проявляя патриотизм и глубокое уважение к ратным подвигам защитников Родины, во всём поддерживаете наших бойцов.
Помните, что семья и дети - это основа счастливой жизни. Мы делаем все, чтобы каждая молодая семья Мордовии чувствовала тепло и уют родного дома, где звучит звонкий детский смех. Уверен, что вы поможете нашему региону добиться новых успехов и побед.
Желаю всем счастья, веры в свои силы и реализации всех идей!
Глава Республики Мордовия А. Здунов
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