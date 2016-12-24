Поздравление Главы Мордовии с Днём молодёжи

Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с Днём молодёжи!

Юность - это удивительное время, когда открывается множество дорог и возможностей. Именно в молодые годы закладываются основы будущего, наполняя его яркими впечатлениями и смелыми мечтами.

Молодёжь Мордовии - движущая сила республики. Вы развиваете науку, занимаетесь творчеством, продвигаете региональные бренды. Проявляя патриотизм и глубокое уважение к ратным подвигам защитников Родины, во всём поддерживаете наших бойцов.

Помните, что семья и дети - это основа счастливой жизни. Мы делаем все, чтобы каждая молодая семья Мордовии чувствовала тепло и уют родного дома, где звучит звонкий детский смех. Уверен, что вы поможете нашему региону добиться новых успехов и побед.

Желаю всем счастья, веры в свои силы и реализации всех идей!

Глава Республики Мордовия А. Здунов