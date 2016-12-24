«Относиться к делу с душой»

Артём Здунов познакомился с советниками директоров по воспитанию

30 мая на площадке Республиканского молодежного центра состоялась встреча Главы Мордовии с советниками директоров по воспитанию и муниципальными координаторами.

«Я давно хотел с вами встретиться. Рад, что эта встреча состоялась, - сказал Артём Здунов. - Мне важно знать, как в образовательных организациях строится эта работа, к кому дети идут советоваться, как мы занимаемся с ребятами, попавшими в трудную жизненную ситуацию».

Напомним, институт советников директоров был включен в систему воспитания и образования сравнительно недавно. Как рассказала региональный координатор Всероссийского проекта «Навигаторы детства» Юлия Шеворакова, в настоящее время в школах и учреждениях среднего профессионального образования Мордовии работают 274 советника директора по воспитанию. Под их кураторством в этом году проведено свыше 70 мероприятий для 44 тысяч детей. Много проектов реализуется совместно с Движением Первых.

Во встрече принял участие митрополит Саранский и Мордовский Зиновий. Он подчеркнул: у советников по воспитанию особая миссия. «Каждый советник должен задать вопрос самому себе: какие ценности важны для меня лично, что я могу дать детям, на каких примерах могу их воспитывать. Мы вместе должны объединять здоровые силы общества, чтобы передавать нашим детям традиционные духовно-нравственные ценности. Чтобы наша страна была сильной и успешной», - сказал он.

Разговор Главы Мордовии с советниками по воспитанию получился очень предметным. И это понятно: все мы являемся родителями, все беспокоимся, какими людьми вырастут наши дети, какое будущее их ждет. В работе с детьми нужны чуткость, неординарные методики, разноплановый подход.

Участники встречи поделились своими педагогическими практиками. Советник директора по воспитанию Инсарской школы №1 Елена Попова рассказала, как вовлекает детей в поисковое движение. «Поисковики - это настоящая семья, в которой подростков учат помогать друг другу. Я рада, что причастна к этому движению и учу детей быть патриотами», - сказала она.

Советник директора по воспитанию Оброченской школы имени Ф.В. Ванина Аксана Афанасьева поделилась опытом работы по оказанию помощи фронту. «Наша школа была одной из первых в Ичалковском районе, кто развернул эту деятельность. Мы в большом количестве шили балаклавы, изготавливали окопные свечи, плели маскировочные сети, подключали к этой работе местных жителей. Мы помогаем не только нашим бойцам, но и жителям приграничных районов», - отметила она.

Про опыт создания совета отцов рассказала советник по воспитанию средней школы №22 г. Саранска София Колесникова. «Совет отцов стал для нас надежным плечом, на которое мы можем рассчитывать в любой сложной ситуации. Мужской авторитет очень нужен при воспитании детей», - подчеркнула педагог.

Артём Здунов предложил другим школам изучить этот опыт. «Мне эта идея очень понравилась», - сказал руководитель республики.

О проведении уроков «Разговоры о важном» рассказывал советник по воспитанию лицея № 31 г. Саранска Павел Половов. Глава Мордовии предложил молодому педагогу обобщить опыт этих уроков, подумать над тем, что особенно интересно детям. «Готов встретиться с вами еще раз и обсудить новые предложения», - сказал Артём Здунов.

Опытом создания семейной мастерской поделилась Влада Евстигнеева из Николаевской школы.

О работе советников по воспитанию в учреждениях СПО рассказали Владислав Мухадинов (Саранский государственный промышленно-экономический колледж) и Ирина Минеева (Саранский электромеханический колледж).

Заместитель директора по воспитательной работе лицея №7 г. Саранска Ольга Никольская поделилась опытом взаимодействия с советником по воспитанию, подчеркнув, что эти должности дополняют друг друга, если относиться с делу с душой.

Работы у советников директоров много - они помогают ученикам участвовать в городских и федеральных проектах, вовлекают в детско-юношеские объединения, волонтерские организации, медиаклубы, спортивные секции и театральные кружки, отправляют детей на спектакли и в музеи. Миссия советников — построить маршрут счастливого детства для каждого воспитанника.

Глава Мордовии особо отметил важность работы по формированию у детей правильных установок на создание семьи. Именно они закладывают прочный фундамент дальнейшей успешной жизни каждого человека.