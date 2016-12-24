«Это наша история, наша основа»

Артём Здунов осмотрел выставку в рамках патриотического проекта «Аллея Российской Славы»

В Мордовии открылась выставка «Защитники Отечества на протяжении веков» в рамках всероссийского патриотического проекта «Аллея Российской Славы». Он зародился в 2008 году в городе Кропоткине Краснодарского края. Идейный вдохновитель проекта – Михаил Сердюков, объединивший под своим началом лучших российских скульпторов, в том числе уроженца Ельниковского района, заслуженного художника России Ивана Черапкина.

В рамках проекта уже увековечено более 500 имен знаменитых граждан Отечества, установлено более 2 тысяч бюстов, памятников и памятных знаков на территории России и за рубежом.

«Экспозиция, которую в Год защитника Отечества мы привезли в Мордовию – уникальна. Это более 350 бюстов граждан, прославивших Россию на протяжении веков, – от князя Владимира до героев нашего времени – участников СВО», - рассказал автор проекта Михаил Сердюков.

Вместе с полноценными бюстами и миниатюрными копиями в экспозиции представлены документы, письма и фотографии. В Республиканском краеведческом музее им. И.Д. Воронина выставка будет работать по 14 июня, посетить ее можно бесплатно.

2 июня экспозицию вместе с учащимися саранского лицей №25 имени Героя Советского Союза В. Ф. Маргелова осмотрел Глава Мордовии Артём Здунов. Михаил Сердюков лично провел экскурсию и рассказал, что в ней представлены бюсты не только настоящих героев-военных – выдающихся полководцев, военачальников, в разное время мужественно сражавшихся за свободу и независимость России, но и учителей, врачей, писателей, спортсменов и журналистов – патриотов, которые защищали и прославляли Россию. Например, Алексей Высоцкий (дядя всем известного Владимира Высоцкого) - советский журналист, писатель и режиссер-документалист, полковник Советской Армии снял первый фильм о нашем героическом земляке Михаиле Девятаеве, совершившем побег из фашистского плена.

Глава Мордовии отметил масштаб и охват выставки, поблагодарил организатора проекта. «Во всех регионах страны и зарубежных странах чтят наших героев – всех, кто внес вклад в Великую Победу 40-х годов. Наравне с ними мы чтим тех, кто приближает победу сейчас, - сказал Артём Здунов. – Эту выставку должен посетить каждый – это наша история, наша основа. Сюда нужно приходить семьями, обязательно к посещению нашим школьникам, ребятам из пришкольных лагерей – надо себя просветить, чтобы это осталось в сердцах».