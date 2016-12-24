Артём Здунов поздравил с Троицей жителей и гостей Зубово-Полянского района

Мордовия славится своими яркими и самобытными национальными праздниками. Они помогают мордовскому народу сохранять культурные традиции и духовные ценности на протяжении многих веков, передавать их будущим поколениям. Добрая традиция мордовского народа - проводить народные гулянья в православный праздник Святой Троицы. Во многих сёлах Мордовии в этот день царит настоящее веселье, праздник творчества и народных умельцев.

Одна из таких площадок - республиканский национально-фольклорный праздник «Акша Келу», что в переводе с мокшанского «Белая береза». Праздник ежегодно проходит в селе Вадовские Селищи Зубово-Полянского района - на лугах реки Вад. Сюда съезжаются представители всех районов республики - себя показать и на других посмотреть. А также уроженцы района из разных уголков нашей страны. 8 июня на «Акша Келу» приехал и Глава Мордовии Артём Здунов.



Традиционно перед началом мероприятия в храме Покрова Пресвятой Богородицы прошла праздничная литургия. Оттуда жители и гости села отправились на площадку праздника.



«Важно, что в Мордовию на этот праздник съезжаются те, кто родился здесь, когда-то работал, кто считает себя настоящим мордвином! Этот праздник многонациональный - здесь русские, мордва и татары. С нами сегодня участники специальной военной операции и члены их семей, - приветствовал гостей фестиваля руководитель республики. - Издревле наши предки встречались в этот день, обсуждали проблемы, планы на будущее. Это настоящая точка притяжения! Давайте беречь эту традицию! Все мы связаны прочной нить, поэтому нас на сломить. Победа будет за нами, и пусть «Акша Келу» процветает».



Глава республики вручил высокие награды, в том числе работникам сферы культуры, знаки отличия «За смелость и отвагу» участникам СВО, а также Благодарственные письма родным участников спецоперации.



Председатель Госсобрания Мордовии Владимир Чибиркин отметил, что благодаря празднику «Акша Келу» сохраняются история и традиции мордовского народа: «Богатая история у великого, благодатного, красивого и работящего народа Мордовии. Только все вместе, помогая друг другу, мы сможем решить любые задачи - те, кто защищают нашу страну на передовой и те, кто здесь приближает победу своим трудом. Мы идём только вперед - на благо развития нашей республики и нашей великой России».



Православных с праздником Святой Троицы поздравил настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы, иерей Николай - он пожелал всем божьего благословения.

«Уже более двух десятилетий здесь, на зубово-полянской земле, мы празднуем«Акша Келу». Такие народные национальные праздники несут в себе главную ценность - любовь к родной земле и крепкую межнациональную дружбу», - сказал глава Зубово-Полянского района Владислав Поршин. Он поблагодарил за участие в фестивале всех артистов, гостей, Главу республики - за крепкую поддержку праздника и традиций.



После завершения официальной части Артём Здунов пообщался с гостями праздника, осмотрел павильоны «Этнодеревни» - каждый из них рассказывал о старинных обрядах, традициях, красоте и уникальности национального костюма, быте народов, проживающих в Мордовии. В павильонах прошли выставка работ мастеров декоративно-прикладного искусства, мастер-классы, ярмарка-продажа изделий. Гвоздем гастрономической программы была национальная кухня.



На празднике выступили как мастера искусств Мордовия, так и самодеятельные артисты. На «Акша Келу» был организован праздник гармони – гости насладились номерами гала-концерта Республиканского фестиваля-конкурса народного творчества «Играй, гармонь!».



Ремесленный дворик познакомил посетителей со старинными ремесленными традициями. Изюминка «праздника белой березы» - состязания по национальной мокшанской борьбе на поясах «Офтонь вий» («Медвежья сила»).



В эти дня в Мордовии работает фольклорно-этнографическая экспедиция Министерства культуры России по изучению этно-культурного достояния народов Мордовии, которая побывала и на празднике «Акша Келу».