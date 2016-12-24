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Афиша Саранска

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"Преисподняя" (18+)/ Нидерланды - Франция - Германия

Кино триллер

Место:Синема Стар

Цена:100-200 руб.

Описание:

История о девушке по имени Лиз, которая пытается сбежать от своего темного прошлого и скрывается от преследования «дьявольского» проповедника. Сеансы: 16.40, 22.10.

0

"Джимми - покоритель Америки" (16+)/ США

Кино комедия

Место:Мадагаскар

Цена:160 руб.

Описание:

Если свои герои заканчиваются — их завозят из заграницы! Джимми выиграл «гринкарту» в лотерею и на всех парах мчится в Штаты. Когда Борат уже забыт, а Бонд пьет свой чай с оливками, пора готовиться к новой встряске! Ой, держись, Америка! Начало сеансов уточняйте у администраторов!

1

"Невеста" (16+)/ Россия

Кино ужасы

Место:КРЦ «Победа»

Цена:150-180 руб.

Описание:

После свадьбы Настя уговаривает мужа взять её с собой к его родственникам, которые живут в маленьком, почти заброшенном городке. Но скоро начинает сожалеть о своей просьбе. Семья Вани хочет провести таинственный свадебный обряд по своим традициям, и Настю начинают пугать страшные сны и непонятные предчувствия. Попытка понять, что происходит, приводит девушку к жуткой находке - шкатулке с фотографиями мертвых людей. Сеансы: 14.40, 21.10, 23.30.

2

"Призрак дома Бриар" (16+)/ Канада

Кино ужасы

Место:Синема Стар

Цена:100-200 руб.

Описание:

В 1997 году в один дом была вызвана полиция. В доме никого не было, но повсюду была кровь, следы борьбы и полицейский видел нечто странное. 17 лет спустя в дом заселяется молодая женщина с девятилетним молчаливым сыном Адрианом. Неприятности не заставляют себя долго ждать, когда выясняется, что группа местных ребят прятала наркотики в подвале этого дома. Сеансы: 14.50, 18.40.

3

"Отважный рыцарь" (6+)/ Германия - Австрия

Кино мультфильм

Место:Мадагаскар

Цена:140-220 руб.

Описание:

Настоящий рыцарь должен быть мужественным, смелым, отважным, каким угодно, но главные составляющие успешной героической карьеры - дама сердца и немножечко препятствий, чтобы завоевывать было интереснее. А там уже и замок, и полкоролевства, и слава под фанфары -все как всегда. Вперед - навстречу приключениям, чтобы успеть позавтракать кашей и не забыть меч… Начало сенсов уточняйте у администраторов!

4

"Три икса: Мировое господство" (16+)/ США

Кино приключенческий боевик

Место:КРЦ «Победа»

Цена:130-180 руб.

Описание:

Ксандер Кейдж спустя годы возвращается из добровольного изгнания и попадает в безумный водоворот событий. Он собирает команду безбашенных экстремалов, вместе с которыми ему предстоит найти мощнейшее секретное оружие - «Ящик Пандоры». Действовать нужно быстро: за разработкой охотятся опасные головорезы. Ставки в смертельной игре повышаются, когда выясняется, что мировые правительства вовлечены в кровавый заговор, а на кону - судьба мира. Сеансы: 11.00, 15.10, 17.20, 19.20, 21.30.

5

"2+1" (12+)/ Франция - Великобритания

Кино комедия

Место:Мадагаскар

Цена:100 руб.

Описание:

Жизнь главного героя была легка и беззаботна ровно до тех пор, пока одна из его бывших не подкинула ему грудного ребёнка. Решив, что такая проблема ему не нужна, он поехал искать мать малышки Глории. Но все сложилось иначе… Начало сеансов  уточняйте у администраторов!

6

"Закон ночи" (18+)/ США

Кино криминальный боевик

Место:Мадагаскар

Цена:140-220 руб.

Описание:

Действие происходит в Америке времен сухого закона. Главный герой картины, сын полицейского, зарабатывает бутлегерством, в результате чего он оказывается вовлечен в жизнь криминального мира. Начало сеансов уточняйте у администраторов!

7

"Ла-ла Ленд" (16+)/ США

Кино мюзикл

Место:Синема Стар

Цена:100-200 руб.

Описание:

Это история любви старлетки, которая между прослушиваниями подает кофе состоявшимся кинозвездам, и фанатичного джазового музыканта, вынужденного подрабатывать в заштатных барах. Но пришедший к влюбленным успех начинает подтачивать их отношения. Сеанс в 12.20.

8

"Кредо убийцы" (16+)/ Великобритания- Франция- Гонконг - США.

Кино фантастика

Место:КРЦ «Победа»

Цена:110-150 руб.

Описание:

Благодаря революционным технологиям, позволяющим вызвать в памяти воспоминания прежних поколений, Каллум Линч проживает приключения своего предка Агилара в Испании 15-го века. Каллум узнает, что является потомком членов загадочного тайного общества ассасинов. Накопив невероятные знания и навыки, он вступает в противостояние с могущественной и жестокой организацией тамплиеров в наши дни. Сеансы: 09.00, 12.40.

9

"Монстр-траки" (6+)/ США

Кино фантастика

Место:Мадагаскар

Цена:100 руб.

Описание:

Старшеклассник Трипп мечтает сбежать из скучного городка, где родился и вырос, и увлеченно собирает монстр-трак из обломков старых авто. И когда происшествие на буровой вышке высвобождает из-под земли удивительное создание, знающее толк в скорости, у Триппа появляется реальный шанс не только наконец-то изменить жизнь, но и обрести настоящего друга… Если, конечно, никто не вмешается. Начало сеансов уточняйте у администраторов!

10

"Почему он?" (18+)/ США

Кино комедия

Место:КРЦ «Победа»

Цена:110-150 руб.

Описание:

Глава семейства вступает в противостояние с молодым и богатым парнем своей дочери. Сеансы: 09.00, 13.10, 23.00.

11

"Викинг" (18+)/ Россия

Кино историческая драма

Место:КРЦ «Победа»

Цена:180 руб.

Описание:

Раннее Средневековье. Время тяжелых мечей и темных законов крови. Правящий род в раздоре. Вина за случайную смерть брата легла на Великого Князя. По закону мстить ему должен младший брат - бастард. За отказ убивать он заплатит всем, что у него было, потому что «для мира нужно больше мечей, чем для войны»… Сеанс в 18.40.

12

"Три богатыря и Морской царь" (6+)/ Россия

Кино мультфильм

Место:Мадагаскар

Цена:100 руб.

Описание:

У богатырей семейные неурядицы. Чтобы развеяться, они решают по-быстрому сгонять в Китай за зубом дракона, символом мудрости и силы. В это же время князь Киевский отправляется на прогулку вместе с конем Юлием за сокровищами морского царя, чтобы пополнить казну и залатать бюджет. Да вот только морской царь решил жениться и для этого утопил Киев. И как теперь быть? Что поможет нашим героям? Дружба, смелость и, конечно, любовь. Начало сеансов уточняйте у администраторов!

13

Конкурс красоты

№2  Арина

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