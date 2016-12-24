фантастика

Описание:

Космический корабль с 5000 пассажиров на борту, погруженных на время полета в искусственный сон, держит курс на планету, которая станет для них новым домом. Всё идет по плану, но из-за сбоя системы двое пассажиров неожиданно просыпаются и понимают, что до конечного пункта путешествия - 90 лет пути, и им суждено остаток жизни провести вдвоем в роскошных интерьерах корабля, оснащенного по последнему слову техники. Постепенно Джима и Аврору начинает непреодолимо тянуть друг к другу, но корабль попадает в беду, и теперь в их руках - жизнь и судьба всех обитателей корабля. В главных ролях: Дженнифер Лоуренс, Крис Пратти и Майкл Шин. Начало сеансов уточняйте у администраторов!