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Глава Мордовии Владимир Волков провел серию встреч с руководителями промышленных предприятий
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Мордовские «единороссы» прокомментировали итоги XVI съезда партии
Саранск примет всех, кто любит трудиться и жить по совести
В январе минувшего года в столице Мордовии была образована Межведомственная комиссия городского округа Саранск по рассмотрению заявлений от...
«Или убили, или довели до этого!»
В Амурской области погиб военнослужащий из Мордовии. Его родственники считают, что причиной произошедшего стала дедовщина
«Подход сзади»
В деле о «компьютерном убийстве» появился сексуальный подтекст?