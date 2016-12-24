фантастика

Описание:

Юную Машу мучают видения летающих огненных монстров. Мама переживает за дочь, одноклассники посмеиваются. Но однажды в самом центре Москвы Маша видит наяву сражение крылатых огненных чудовищ с молодыми людьми, которые называют себя магами. Один из них в последний момент, спасает Машу от нападения химеры. Так Маша попадает в секретную корпорацию, где узнаёт, что Дед Мороз реально существует и, возглавляя армию магов, способных управлять снегом и льдом, охраняет Землю от вторжения темных сил. А новогодний праздник - это магический ритуал, который каждый год совершают люди на всей планете, даже не подозревая, что участвуют в самой масштабной битве добра и зла. Дед Мороз сообщает Маше, что судьба нашего мира висит на волоске, и от Маши зависит, кто победит - свет или тьма. Начало сеансов уточняйте у администраторов!