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В Саранске выбрали победительницу конкурса «Татьяна Поволжья-2017».

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В минувший понедельник в отделении Пенсионного фонда РФ по РМ управляющий отделением Владимир Василькин рассказал об итогах единовременной...
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На минувшей неделе в Мордовии чествовали талантливую молодежь. В День студента в Большом зале Дома Республики наградили школьников и студентов,...

Афиша Саранска

Сегодня Завтра Ближайшие 7 дней

"Космос между нами" (12+)/ США

Кино драма

Место:КРЦ «Победа»

Цена:120-180 руб.

Описание:

Межгалактическая история любви земной девушки и Гарднера Эллиота, выросшего в экспериментальной колонии на Марсе. Их роман начался в интернете, и теперь Эллиот летит на Землю, чтобы встретиться с возлюбленной… Сеансы: 11.20, 14.40, 21.00.

0

"Огни большой деревни" (12+)/ Россия

Кино комедия

Место:Мадагаскар

Цена:160-220 руб.

Описание:

«Родина» в смертельной опасности. Ровно через неделю ее сравняют с землей. Спасти кинотеатр может только успешная премьера. За дело берется пара супергероев без суперспособностей. В их распоряжении - камера, девушка-ниндзя и Дмитрий Дюжев. Правда, он об этом еще не знает. Начало сеансов уточняйте у администраторов!

1

"Голос монстра" (12+)/ США - Испания

Кино фантастика

Место:Синема Стар

Цена:100-200 руб.

Описание:

Поражающая воображение история о мальчике Конноре и монстре из его снов. Когда Коннору особенно тяжело, происходит нечто невероятное - старое тисовое дерево за окном оживает и превращается в громадное чудовище. По ночам монстр рассказывает Коннору истории, которые помогут ему понять, что даже когда весь мир рушится, можно найти в себе силы и не отчаиваться. Сеансы: 13.00, 16.50, 21.30.

2

"Звонки" (18+)/ США

Кино ужасы

Место:КРЦ «Победа»

Цена:150-180 руб.

Описание:

Молодой человек увлеченно исследует мрачную субкультуру, связанную с таинственной видеокассетой, через 7 дней после просмотра которой гибнет всякий увидевший запись. Однако его девушка уверена, что бойфренду грозит опасность, и чтобы спасти его, она решает принять удар на себя. Её ждет немало чудовищных открытий, но самым страшным станет фильм в фильме, который прежде никто не видел. Сеансы: 16.50, 18.10, 20.00, 21.50, 23.40.

3

"Пазманский дьявол" (18+)/ США

Кино драма

Место:Мадагаскар

Цена:140-220 руб.

Описание:

Винни Пациенца - один из самых выдающихся чемпионов по боксу. Молодой, яркий, безрассудный… Его называли Пазманским дьяволом. Его карьера была на самом пике, но страшная авария в одночасье разрушила все планы. Врачи говорили, что он больше никогда не сможет ходить. Однако Винни решил вернуться на ринг во что бы то ни стало. Начало сеансов уточняйте у администраторов!

4

"Отпетые напарники" (16+)/ Китай - Гонконг - США

Кино комедийный боевик

Место:Синема Стар

Цена:100-200 руб.

Описание:

Чтобы обезвредить преступный синдикат и спасти свою племянницу, самый честный коп должен взять в напарники красавчика-афериста. Они полные противоположности, но у них одна опасная миссия. Они в бегах, но им не избежать друг друга. Сеансы: 15.40, 20.00.

5

"Семейное ограбление" (16+)/ Франция

Кино комедия

Место:Мадагаскар

Цена:140 руб.

Описание:

Анжела и Анжелика - две абсолютно разные девушки, которые не имеют ничего общего. Кроме, разве что, отца, которого они никогда не видели. И вот однажды он появился в их жизни. Вор международного масштаба решил наверстать упущенное, создав с дочерьми безумную команду, чтобы совершить ограбление века. И все бы ничего, только гениальный план Патрика дает сбой, и все идет не по запланированному сценарию… Начало сеансов уточняйте у администраторов!

6

"Балерина" (6+)/ Франция - Канада

Кино мультфильм

Место:Синема Стар

Цена:100-200 руб.

Описание:

События развернутся вокруг маленькой сиротки, которая, следуя за мечтой стать балериной, приезжает в Париж в 1879 году. Сеансы: 10.40, 12.30.

7

"Притяжение" (12+)/ Россия

Кино фантастика

Место:КРЦ «Победа»

Цена:100-180 руб.

Описание:

Как только что стало известно, сбитый над Москвой неопознанный объект имеет, возможно, внеземное происхождение. Большая часть столичного Чертанова оцеплена, к месту крушения стягиваются представители силовых структур, решается вопрос об эвакуации местных жителей. По словам нашего источника в Минобороны, сейчас специальная комиссия пытается вступить в контакт с так называемыми «гостями». В эти минуты мы готовим экстренный выпуск новостей, о развитии событий вы узнаете первыми… Сесансы:  09.00, 13.30, 15.50, 18.40.

8

"Невеста" (16+)/ Россия

Кино ужасы

Место:Мадагаскар

Цена:140-220 руб.

Описание:

После свадьбы Настя уговаривает мужа взять её с собой к его родственникам, которые живут в маленьком, почти заброшенном городке. Но скоро начинает сожалеть о своей просьбе. Семья Вани хочет провести таинственный свадебный обряд по своим традициям, и Настю начинают пугать страшные сны и непонятные предчувствия. Попытка понять, что происходит, приводит девушку к жуткой находке - шкатулке с фотографиями мертвых людей. Начало сеансов уточняйте у администраторов!

9

"Три икса: Мировое господство" (16+)/ США

Кино приключенческий боевик

Место:КРЦ «Победа»

Цена:100 руб.

Описание:

Ксандер Кейдж спустя годы возвращается из добровольного изгнания и попадает в безумный водоворот событий. Он собирает команду безбашенных экстремалов, вместе с которыми ему предстоит найти мощнейшее секретное оружие - «Ящик Пандоры». Действовать нужно быстро: за разработкой охотятся опасные головорезы. Ставки в смертельной игре повышаются, когда выясняется, что мировые правительства вовлечены в кровавый заговор, а на кону - судьба мира. Сеанс в 09.00.

10

"2+1" (12+)/ Франция - Великобритания

Кино комедия

Место:Мадагаскар

Цена:100 руб.

Описание:

Жизнь главного героя была легка и беззаботна ровно до тех пор, пока одна из его бывших не подкинула ему грудного ребёнка. Решив, что такая проблема ему не нужна, он поехал искать мать малышки Глории. Но все сложилось иначе… Начало сеансов  уточняйте у администраторов!

11

"Кредо убийцы" (16+)/ Великобритания- Франция- Гонконг - США.

Кино фантастика

Место:Мадагаскар

Цена:100 руб.

Описание:

Благодаря революционным технологиям, позволяющим вызвать в памяти воспоминания прежних поколений, Каллум Линч проживает приключения своего предка Агилара в Испании 15-го века. Каллум узнает, что является потомком членов загадочного тайного общества ассасинов. Накопив невероятные знания и навыки, он вступает в противостояние с могущественной и жестокой организацией тамплиеров в наши дни. В главных ролях: Майкл Фассбендер, Марион Котийяр и Джереми Айронс. Начало сеансов уточняйте у администраторов!

12

"Монстр-траки" (6+)/ США

Кино фантастика

Место:Мадагаскар

Цена:100 руб.

Описание:

Старшеклассник Трипп мечтает сбежать из скучного городка, где родился и вырос, и увлеченно собирает монстр-трак из обломков старых авто. И когда происшествие на буровой вышке высвобождает из-под земли удивительное создание, знающее толк в скорости, у Триппа появляется реальный шанс не только наконец-то изменить жизнь, но и обрести настоящего друга… Если, конечно, никто не вмешается. Начало сеансов уточняйте у администраторов!

13

Конкурс красоты

№4  Алеся

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