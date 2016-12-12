Описание:

Выставка «Земский доктор» (6+) приурочена к 140-летию заслуженного врача МАССР Михаила Александровича Березина. Наиболее интересными экспонатами являются личные вещи Березина – медицинские инструменты начала XX века и саквояж, а также групповые фотографии 1907 – 1912 гг., на которых мы видим Михаила. Березина среди врачей Саранского уезда и земской больницы. Экспозиция «Большая игра» (6+) посвящается Всемирному дню футбола и футбольному движению в Мордовии. Выставка «Говорит и показывает» (6+) посвящена 85-летию радио и 55-летию телевидения Мордовии. Здесь представлены фотографии и документы, отражающие историю и современность, личные вещи известных мордовских дикторов, а также интереснейшую коллекцию теле и радиотехники из музея ГТРК «Мордовия». Экспозиция «Фестиваль – память на всю жизнь» (6+) приурочена к проведению XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Серия мастер-классов в рамках программы «Каникулы в музее» (6+). Вы интересно и с пользой проведёте время, а также своими руками сделаете новогодний, рождественский подарок или украшение на ёлку. 29 декабря – мастер-класс по изготовлению ёлочной игрушки из бисера. 30 декабря – мастер-класс «Снежная ёлка» (оригинальная поделка из ватных дисков). 3 января – мастер-класс «Картина солью» (необыкновенный способ рисования). 4 января – мастер-класс «Вязаные снежинки» (узоры, выполненные крючком). 5 января – мастер-класс «Рождественская ёлка» (творчество из шишек). 6 января – мастер-класс «КАНЗАШИ» (эксклюзивные украшения из лент). Начало занятий в 12.00.Стоимость одного мастер-класса 50 рублей. Экскурсионное обслуживание - 400 рублей.