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В каждой семье есть традиции празднования Нового года. Но есть традиция, которой стараются придерживаться все - Новый год обязательно надо...
Золотой год

В составе национальной сборной учащиеся Республиканского лицея для одаренных детей завоевали в 2016 году тринадцать мировых наград

Афиша Саранска

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Музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи

Музей

Место: Музей изобразительных искусств им. С. Эрьзи

Цена:20-150 рублей

Время:09:00-18:00

Описание:

Действуют все постоянные экспозиции: выставки работ Степана Эрьзи, Ф.В. Сычкова, И.К. Макарова, современное отечественное и русское искусство. Цена детского билета - 20 рублей, взрослого - 150 рублей.  

0

Мордовский музей национальной культуры/ выставки

Музей

Место: Музей мордовской культуры

Цена:50 руб.

Время:09:00-18:00

Описание:

До 31 января приглашаем посетить выставку «Живые тропические бабочки и хищные растения» (0+). Великолепие бабочек и уникальных растений не может оставить равнодушным ни одного человека, а праздник единения с природой станет не только ярким событием и уникальной идеей, но и уроком этического и экологического воспитания детей и взрослых.

1

Музей А.И. Полежаева/ выставки

Музей

Место: Музей имени А.И.Полежаева

Время:09:00-17:00

Описание:

Выставка «Дорогами войны» посвящена журналисту-фронтовику Н.М. Бычкову. Действует постоянная выставка «Вся жизнь моя - гроза» (6+), посвящённая А.И. Полежаеву.

2

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ/ выставки

Музей

Место: Краеведческий музей

Цена:20-80 руб.

Время:10:00-18:00

Описание:

Выставка «Земский доктор» (6+) приурочена к 140-летию заслуженного врача МАССР Михаила Александровича Березина. Наиболее интересными экспонатами являются личные вещи Березина – медицинские инструменты начала XX века и саквояж, а также групповые фотографии 1907 – 1912 гг., на которых мы видим Михаила. Березина среди врачей Саранского уезда и земской больницы. Экспозиция «Большая игра» (6+) посвящается Всемирному дню футбола и футбольному движению в Мордовии. Выставка «Говорит и показывает» (6+) посвящена 85-летию радио и 55-летию телевидения Мордовии. Здесь представлены фотографии и документы, отражающие историю и современность, личные вещи известных мордовских дикторов, а также интереснейшую коллекцию теле и радиотехники из музея ГТРК «Мордовия». Экспозиция «Фестиваль – память на всю жизнь» (6+) приурочена к проведению XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Серия мастер-классов в рамках программы «Каникулы в музее» (6+). Вы интересно и с пользой проведёте время, а также своими руками сделаете новогодний, рождественский подарок или украшение на ёлку. 29 декабря – мастер-класс по изготовлению ёлочной игрушки из бисера. 30 декабря – мастер-класс «Снежная ёлка» (оригинальная поделка из ватных дисков). 3 января – мастер-класс «Картина солью» (необыкновенный способ рисования). 4 января – мастер-класс «Вязаные снежинки» (узоры, выполненные крючком). 5 января – мастер-класс «Рождественская ёлка» (творчество из шишек). 6 января – мастер-класс «КАНЗАШИ» (эксклюзивные украшения из лент). Начало занятий в 12.00.Стоимость одного мастер-класса 50 рублей.   Экскурсионное обслуживание - 400 рублей.        

3

Мемориальный музей/ выставки

Музей

Место: Мемориальный музей

Время:10:00-17:00

Описание:

Действует выставка «Е.А Вовк – человек долга и чести» (6+). Экспозиция «Жизнь за Отечество» (6+) посвящена Дню памяти воинов, погибших на Северном Кавказе. Экспозиция «Равнение на Героев» (6+) расскажет о 326-й стрелковой дивизии. Действует постоянная выставка бюстов героев России проекта «Аллея Российской Славы» (6+).  

4

Музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи

Музей

Место: Музей изобразительных искусств им. С. Эрьзи

Цена:20-150 рублей

Время:09:00-18:00

Описание:

Действуют все постоянные экспозиции: выставки работ Степана Эрьзи, Ф.В. Сычкова, И.К. Макарова, современное отечественное и русское искусство. Цена детского билета - 20 рублей, взрослого - 150 рублей.  

5

Мордовский музей национальной культуры/ выставки

Музей

Место: Музей мордовской культуры

Цена:50 руб.

Время:09:00-18:00

Описание:

До 31 января приглашаем посетить выставку «Живые тропические бабочки и хищные растения» (0+). Великолепие бабочек и уникальных растений не может оставить равнодушным ни одного человека, а праздник единения с природой станет не только ярким событием и уникальной идеей, но и уроком этического и экологического воспитания детей и взрослых.

6

Музей А.И. Полежаева/ выставки

Музей

Место: Музей имени А.И.Полежаева

Время:09:00-17:00

Описание:

Выставка «Дорогами войны» посвящена журналисту-фронтовику Н.М. Бычкову. Действует постоянная выставка «Вся жизнь моя - гроза» (6+), посвящённая А.И. Полежаеву.

7

Мордовский музей национальной культуры/ выставки

Музей

Место: Музей мордовской культуры

Цена:50 руб.

Время:09:00-18:00

Описание:

До 31 января приглашаем посетить выставку «Живые тропические бабочки и хищные растения» (0+). Великолепие бабочек и уникальных растений не может оставить равнодушным ни одного человека, а праздник единения с природой станет не только ярким событием и уникальной идеей, но и уроком этического и экологического воспитания детей и взрослых.

8

Мордовский музей национальной культуры/ выставки

Музей

Место: Музей мордовской культуры

Цена:50 руб.

Время:09:00-18:00

Описание:

До 31 января приглашаем посетить выставку «Живые тропические бабочки и хищные растения» (0+). Великолепие бабочек и уникальных растений не может оставить равнодушным ни одного человека, а праздник единения с природой станет не только ярким событием и уникальной идеей, но и уроком этического и экологического воспитания детей и взрослых.

9

Мордовский музей национальной культуры/ выставки

Музей

Место: Музей мордовской культуры

Цена:50 руб.

Время:09:00-18:00

Описание:

До 31 января приглашаем посетить выставку «Живые тропические бабочки и хищные растения» (0+). Великолепие бабочек и уникальных растений не может оставить равнодушным ни одного человека, а праздник единения с природой станет не только ярким событием и уникальной идеей, но и уроком этического и экологического воспитания детей и взрослых.

10

Мордовский музей национальной культуры/ выставки

Музей

Место: Музей мордовской культуры

Цена:50 руб.

Время:09:00-18:00

Описание:

До 31 января приглашаем посетить выставку «Живые тропические бабочки и хищные растения» (0+). Великолепие бабочек и уникальных растений не может оставить равнодушным ни одного человека, а праздник единения с природой станет не только ярким событием и уникальной идеей, но и уроком этического и экологического воспитания детей и взрослых.

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Конкурс красоты

№42  Мария

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