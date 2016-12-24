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Саранск новогодний

В минувший понедельник на рабочем совещании в мэрии города подводили итоги новогодних и рождественских торжеств в Саранске. Глава города Петр...

Афиша Саранска

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"2+1" (12+)/ Франция - Великобритания

Кино комедия

Место:Мадагаскар

Цена:160-220 руб.

Описание:

Жизнь главного героя была легка и беззаботна ровно до тех пор, пока одна из его бывших не подкинула ему грудного ребёнка. Решив, что такая проблема ему не нужна, он поехал искать мать малышки Глории. Но все сложилось иначе… Начало сеансов  уточняйте у администраторов!

0

"По млечному пути" (12+)/ Сербия - Великобритания - США

Кино драма

Место:Синема Стар

Цена:100-200 руб.

Описание:

История о любви, происходящая в период боснийской войны. В главных ролях: Моника Беллуччи и Эмир Кустурица. Сеансы: 10.30, 23.40.

1

"Закон ночи" (18+)/ США

Кино криминальный боевик

Место:Мадагаскар

Цена:160-220 руб.

Описание:

Действие происходит в Америке времен сухого закона. Главный герой картины, сын полицейского, зарабатывает бутлегерством, в результате чего он оказывается вовлечен в жизнь криминального мира. Начало сеансов уточняйте у администраторов!

2

"Ла-ла Ленд" (16+)/ США

Кино мюзикл

Место:КРЦ «Победа»

Цена:170-180 руб.

Описание:

Это история любви старлетки, которая между прослушиваниями подает кофе состоявшимся кинозвездам, и фанатичного джазового музыканта, вынужденного подрабатывать в заштатных барах. Но пришедший к влюбленным успех начинает подтачивать их отношения. Сеанс в 18.50.

3

"Кредо убийцы" (16+)/ Великобритания- Франция- Гонконг - США.

Кино фантастика

Место:КРЦ «Победа»

Цена:110-180 руб.

Описание:

Благодаря революционным технологиям, позволяющим вызвать в памяти воспоминания прежних поколений, Каллум Линч проживает приключения своего предка Агилара в Испании 15-го века. Каллум узнает, что является потомком членов загадочного тайного общества ассасинов. Накопив невероятные знания и навыки, он вступает в противостояние с могущественной и жестокой организацией тамплиеров в наши дни. Сеансы: 09.00, 11.00, 13.00, 21.10, 23.10.

4

"Не стучи дважды" (16+)/ Великобритания

Кино ужасы

Место:Мадагаскар

Цена:160-220 руб.

Описание:

Поиски пропавшего друга приводят Хлою в родной город. По местному преданию, в странном доме на его окраине живет опасная ведьма, охотящаяся на жителей города. Хлое придется вызвать древнего демона и ступить за порог реального мира в мир потусторонний, чтобы открыть страшную правду городской легенды. Начало сеансов уточняйте у администраторов!

5

"Монстр-траки" (6+)/ США

Кино фантастика

Место:Синема Стар

Цена:100-200 руб.

Описание:

Старшеклассник Трипп мечтает сбежать из скучного городка, где родился и вырос, и увлеченно собирает монстр-трак из обломков старых авто. И когда происшествие на буровой вышке высвобождает из-под земли удивительное создание, знающее толк в скорости, у Триппа появляется реальный шанс не только наконец-то изменить жизнь, но и обрести настоящего друга… Если, конечно, никто не вмешается. Сеанс в 10.10. ВНИМАНИЕ!!! В субботу и воскресенье фильм начнется в 12.10!

6

"Почему он?" (18+)/ США

Кино комедия

Место:КРЦ «Победа»

Цена:110-180 руб.

Описание:

Глава семейства вступает в противостояние с молодым и богатым парнем своей дочери. Сеансы: 09.00, 14.30, 16.50, 21.35.

7

"Снежная королева-3. Огонь и лед" (6+)/ Россия

Кино мультфильм

Место:Мадагаскар

Цена:100 руб.

Описание:

Редкий дар ввязываться во всевозможные неприятности - их семейная черта, да и что взять с тех, кто вырос среди снегов в компании троллей. Но повзрослев, Кай и Герда выходят на новый уровень - теперь они станут виновниками катастрофы мирового масштаба… Начало сеансов уточняйте у администраторов!

8

"Викинг" (18+)/ Россия

Кино историческая драма

Место:КРЦ «Победа»

Цена:170-180 руб.

Описание:

Раннее Средневековье. Время тяжелых мечей и темных законов крови. Правящий род в раздоре. Вина за случайную смерть брата легла на Великого Князя. По закону мстить ему должен младший брат - бастард. За отказ убивать он заплатит всем, что у него было, потому что «для мира нужно больше мечей, чем для войны»… Сеансы:16.30, 19.00.

9

"Дед Мороз. Битва магов" (6+)/ Россия

Кино фантастика

Место:Мадагаскар

Цена:100 руб.

Описание:

Юную Машу мучают видения летающих огненных монстров. Мама переживает за дочь, одноклассники посмеиваются. Но однажды в самом центре Москвы Маша видит наяву сражение крылатых огненных чудовищ с молодыми людьми, которые называют себя магами. Один из них в последний момент, спасает Машу от нападения химеры. Так Маша попадает в секретную корпорацию, где узнаёт, что Дед Мороз реально существует и, возглавляя армию магов, способных управлять снегом и льдом, охраняет Землю от вторжения темных сил. А новогодний праздник - это магический ритуал, который каждый год совершают люди на всей планете, даже не подозревая, что участвуют в самой масштабной битве добра и зла. Дед Мороз сообщает Маше, что судьба нашего мира висит на волоске, и от Маши зависит, кто победит - свет или тьма. Начало сеансов уточняйте у администраторов!

10

"Три богатыря и Морской царь" (6+)/ Россия

Кино мультфильм

Место:Мадагаскар

Цена:140-220 руб.

Описание:

У богатырей семейные неурядицы. Чтобы развеяться, они решают по-быстрому сгонять в Китай за зубом дракона, символом мудрости и силы. В это же время князь Киевский отправляется на прогулку вместе с конем Юлием за сокровищами морского царя, чтобы пополнить казну и залатать бюджет. Да вот только морской царь решил жениться и для этого утопил Киев. И как теперь быть? Что поможет нашим героям? Дружба, смелость и, конечно, любовь. Начало сеансов уточняйте у администраторов!

11

"Елки-5" (6+)/ Россия

Кино комедия

Место:Синема Стар

Цена:100-200 руб.

Описание:

В этот новый год любимые герои «Ёлок» всё также делают глупости и надеются на чудо. Боре нужно как-то восстановить семейное счастье и ради этого он готов украсть у лучшего друга Жени пингвина. Лыжник и Сноубордист, так и не повзрослевшие, устраивают сумасшедшую погоню за ёлкой. Баба Маня осваивает интернет в надежде найти старую любовь. Профессор из Екатеринбурга остепенился, но теперь сам сходит с ума от ревности. На далеком Севере инженер по технике безопасности должен рискнуть и, наконец, признаться в любви. Ну а пингвину просто очень нужно сесть на яйцо… Сеанс в 15.30.

12

"Пассажиры" (16+)/ США

Кино фантастика

Место:Синема Стар

Цена:100-200 руб.

Описание:

Космический корабль с 5000 пассажиров на борту, погруженных на время полета в искусственный сон, держит курс на планету, которая станет для них новым домом. Всё идет по плану, но из-за сбоя системы двое пассажиров неожиданно просыпаются и понимают, что до конечного пункта путешествия - 90 лет пути, и им суждено остаток жизни провести вдвоем в роскошных интерьерах корабля, оснащенного по последнему слову техники. Постепенно Джима и Аврору начинает непреодолимо тянуть друг к другу, но корабль попадает в беду, и теперь в их руках - жизнь и судьба всех обитателей корабля. Начало в 17.00.

13

Конкурс красоты

№1  Виктория

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