Состоялась рабочая встреча Главы Мордовии Артёма Здунова и генерального директора ДОМ.РФ Виталия Мутко

26 июня в Москве состоялась рабочая встреча Главы Мордовии Артёма Здунова и генерального директора АО «ДОМ.РФ» Виталия Мутко. Обсуждались градостроительные и инфраструктурные проекты, реализуемые в регионе совместно с ДОМ.РФ, и перспективы дальнейшего взаимодействия.

Ключевыми темами встречи стали вовлечение в оборот федеральных земель, создание комфортной городской среды, возможность получения в лизинг коммунальной, дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники.

В целях развития жилищного строительства в Саранске на площадках ДОМ.PФ общей площадью более 34 га в формате комплексной застройки планируется возвести около 180 тыс. кв. метров жилья. Реализация двух проектов запланирована на 2032-2035 годы.

Значительная работа совместно с ДОМ.РФ в республике проводится в рамках развития городской среды - благоустроен бульвар во втором микрорайоне Тавла в Саранске, выделены средства на приобретение спортивных объектов и малых архитектурных форм для установки на набережной р. Мокша в г. Темников. Особое внимание в ходе обсуждения было уделено созданию паломническо-туристического кластера «Арзамас-Дивеево-Саров» (Темниковский район) - ДОМ.РФ представил разработанную концепцию пространственного развития территории.

В ходе встречи речь также шла об участии Мордовии в проекте ДОМ.PФ по поставке в лизинг специального транспорта.