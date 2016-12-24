В Мордовии проходит Чемпионат по гиревому спорту, посвященный памяти Григория Слугина

Россия жива, пока жива память о Героях страны. Сейчас, как никогда, важно помнить об этом, помнить о каждом, кто постоял за Отчизну ценой своей жизни. Мордовия свято хранит эту память, бережно передает ее молодому поколению.

Соревнования по гиревому спорту возродили в Мордовии по инициативе Главы республики Артёма Здунова. Они посвящены памяти Героя России, уроженца села Баево Ардатовского района Григория Слугина. Он профессионально занимался гиревым спортом и мечтал о возрождении Чемпионата Мордовии по этой дисциплине. Григорий Слугин - истинный пример настоящего патриота и беззаветного служения Родине. Окончив Рязанское воздушно-десантное командное училище, Григорий с первых дней СВО выполнял боевые задачи на передовой. При обороне села Вербовое Запорожской области военнослужащий совершил настоящий подвиг - отражая наступление противника, взял на себя управление огнем артиллерии, что помогло разбить врага. Наш земляк погиб, получив смертельное ранение. Награждён медалью «За отвагу» и дважды орденом Мужества. Настоящий Герой! На малой родине Григория, в Баево, ему установлен памятник, его имя носит местная школа и одна из улиц села.

Мечта Григория Слугина стала реальностью - 30 мая в Ардатове прошел Чемпионат Мордовии по гиревому спорту. Он собрал более 60 спортсменов из Ардатовского, Краснослободского, Рузаевского, Торбеевского, Чамзинского районов и Саранска.

Приветствуя участников состязаний, Глава Мордовии Артём Здунов подчеркнул важность этого мероприятия. «Мы с вами собрались сегодня здесь, чтобы в Год защитника Отечества, объявленный нашим Президентом, выполнить свое обещание - отдать дань память нашим воинам и конкретно Григорию Александровичу Слугину. Он - наш Герой, который отдал жизнь за народ России, за народ Мордовии, - сказал руководитель региона. - Гиревой спорт - исконно русский. Уверен, этот чемпионат будет развиваться, станет ежегодным и выйдет за пределы республики. Спасибо всем вам за участие, дай Бог, чтобы таких чемпионатов, которые увековечивают память наших героев, становилось больше!» Память погибших воинов почтили минутой молчания.

На открытии чемпионата присутствовали родные Григория - мама Татьяна Васильевна, папа Александр Григорьевич, супруга и друзья.

Вдова военного Алёна Слугина отметила: «Наша семья очень благодарна руководителю республики Артёму Алексеевичу, что память о Грише хранится в сердцах, для нас большая честь, что молодые ребята могут проявить себя здесь, показывая высокие спортивные результаты. Муж с детства увлекался разными видами спорта, достиг высоких результатов в гиревом - для него огромной гордостью было выступать на Красной площади в Москве. Сегодня наши воины защищают интересы страны ради мирного неба. Наш долг – быть достойными тех, кто отдал свои жизни за Отечество».

Участница специальной военной операции, заместитель начальника штаба - начальник отделения комплектования 345 десантно-штурмового подразделения, Наталья Арсентьева пожелала спортсменам достичь таких же высоких результатов, как у ее одноклассника Григория Слугина.

Соревнования оценивал десятикратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы, семикратный чемпион России по гиревому спорту среди ветеранов, рекордсмен Книги рекордов Гиннеса, спортивный судья всероссийской категории по гиревому спорту Валерий Притуленко. Он рассказал, как тренировал молодых ребят в селе Баево, в том числе Григория Слугина: «Горжусь своими воспитанниками! Григорий и его друзья (некоторые из них сейчас также выполняют свой воинский долг перед Родиной) были самыми дисциплинированными, стремились себя проявить».

Чемпионат включает в себя две спортивные дисциплины: двоеборье - у мужчин (толчок, рывок) и рывок с гирями весом 8, 12, 16, 24 кг - у женщин. Победители и призеры определятся как в личном зачете, так и в командном первенстве.

Вечная слава и память Героям Отечества!