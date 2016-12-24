Глава Мордовии встретился с выпускниками СПО

28 июня в России отмечается День молодежи. Это праздник молодости, надежд, амбиций, грандиозных планов и перспектив, праздник будущего! Сегодня же в школах, техникумах и колледжах республики проходят выпускные вечера.

В этом году в Мордовии обучение завершили почти 2900 одиннадцатиклассников, около 7500 девятиклассников, более 60 % из которых выбирают для дальнейшего образования колледжи и техникумы. Выпускниками СПО в этом году стали почти 4500 человек – они завершили образование по 97 программам подготовки квалифицированных рабочих и специалистов. Более 300 студентов получают диплом с отличием. С выпускниками техникумов и колледжей, активно принимающих участие в конкурсах профмастерства, в этот день встретился Глава Мордовии Артём Здунов.

«Наш Президент поставил задачу за пять лет подготовить по современным и востребованным рабочим профессиям не менее 1 млн человек. Только так мы сможем обеспечить технологический суверенитет страны. Должна расти производительность труда, но без людей мы не справимся. Для достижения этой цели реализуются федеральные проекты, в которых наша республика активно участвует», - подчеркнул руководитель республики.

Было отмечено, что по программе «Профессионалитет» за два года в Мордовии переоснащены средне профессиональные учебные учреждения – они стали ближе к современному производству, создано шесть производственных кластеров. За последние десять лет в России прошло одиннадцать финалов по профмастерству, десятый, юбилейный принимал Саранск. В этой сфере важна конкуренция, знание того, что происходит в других профессиональных учебных заведениях – это очень помогает личностному росту и развитию профмастерства.

«Мы продолжим уделять самое пристальное внимание созданию перспективных возможностей для реализации молодежи в работе, в быту, развивать инфраструктуру. Важно, чтобы вы создавали большие и крепкие семьи, реализовали свои самые амбициозные планы, здесь в Мордовии», - сказал Артём Здунов.

В этом году республика четвертый раз подряд стала победителем президентской программы Росмолодежи – на развитие молодежной политики Мордовии будет выделено 135 млн рублей.

«Все мы понимаем, что молодые люди определяют будущее. Через 20-30 лет вы будете руководить страной. А сейчас мы готовы вас поддержать в вашем росте, росте ваших семей!» - подытожил Глава Мордовии.

Молодые люди рассказали о своем пути в получении профессии. Выпускница Саранского техникума сферы услуг и промышленных технологий Дарья Щурцова поделилась, что еще в школе начала увлекаться химией. Получила профессию лаборанта. Сейчас она – амбассадор проекта «Профессионалитет», помогает школьникам определиться с будущей профессией. «Я гордо могу сказать, что я счастливый выпускник программы «Профессионалитет» 2025 года», - подчеркнула Дарья.

«Спасибо за такой настрой! Вы уже четко знаете, чем хотите заниматься в жизни. Такие специалисты нам нужны!» - поддержал Артём Здунов.

Ирина Балашова – из семьи педагогов, окончила Зубово-Полянский педагогический колледж. Мама и сестра работают в дошкольном образовании. Ирина уже испытала свои силы в качестве воспитателя группы продленного дня, а после получения диплома планирует стать учителем начальных классов. «Я с удовольствие продолжу нашу педагогическую династию, потому что вклад учителя в каждого ученика огромен!» - отметила девушка.

Выпускник Торбеевского колледжа мясной и молочной промышленности им. Ю.В. Тутукова Сергей Ушаков поблагодарил своих родителей и сестру за помощь в выборе профессии. «Благодаря проекту «Профессионалитет» я учился и работал на самом современном оборудованиям, получал трудовой опыт в МПК «Атяшевский». Стал победителем регионального чемпионата «Профессионалы». Планирую работать в родном колледже и обучать профессии будущих специалистов. А после службы в армии вернусь в родную республику», - рассказал о планах Сергей.

«Важно, что вы поблагодарите свою семью. У вас есть план, следуйте ему и цените свою семью – это очень важно!» - поддержал Глава Мордовии.

Выпускница Саранского государственного промышленно-экономического колледжа Виктория Сорокулина пришла на встречу вместе с мамой. Марина Анатольевна отметила, что для родителей сегодня важный день. Она поблагодарила руководство республики за поддержку системы профессионального образования, оснащение на высоком уровне учебной базы.

«Радует, что есть такая поддержка родителей – у детей совершенно другая энергетика!» - сказал Артём Здунов.

В ходе диалога также рассказали о мерах поддержки молодого поколения, начинающих специалистов, возможности получения грантов для реализации своих инициатив.

В завершение встречи Артём Здунов передал привет родителям всех выпускников, вручил дипломы об окончании образовательных учреждений и награды специалистам сферы молодежной политики.