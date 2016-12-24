«День России - особенный праздник для каждого из нас!»

12 июня в Доме Республики состоялась торжественная церемония награждения за заслуги в трудовой и общественной деятельности, посвященная Дню России

Глава Мордовии Артём Здунов поздравил всех с главным государственным праздником страны, поблагодарил за добросовестный труд и поддержку специальной военной операции.

«Мы гордимся нашими героями и ждем их с Победой! - сказал Глава республики. - Мордовия активно развивается, сегодня в Рузаевке мы открыли новый завод - 3 миллиарда рублей вложений, 350 рабочих мест, открыли новое общественное пространство около стадиона «Мордовия Арена», чтобы дети радовались. Все, что мы создаем, должно работать для наших людей! Мы проводим последовательную работу по укреплению экономики, промышленности, обеспечению продовольственной безопасности. Спасибо каждому из вас! Особые слова благодарности - нашему Президенту за его помощь в любых делах. Для меня большое удовольствие - в этот важный день вручить награды. Держимся вместе и идем к Победе!»

Ордена Мужества были вручены участникам СВО Юрию Солдатову и Александру Чулкову.

За заслуги в области дорожного строительства и многолетний добросовестный труд медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден ГЛУШЕНКОВ Валерий Николаевич – машинист автогрейдера Чамзинского дорожного ремонтно-строительного управления структурного подразделения акционерного общества «Мордовавтодор».

За большой вклад в развитие железнодорожного транспорта медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден КОСТЬКИН Вячеслав Петрович – мастер участка производства Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги».

За заслуги в развитии местного самоуправления в Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации» присвоено АЛЕШИНОЙ Марии Семеновне – первому заместителю главы Атяшевского муниципального района по экономике – начальнику финансового управления администрации Атяшевского муниципального района.

Распоряжением Президента Российской Федерации за заслуги в области почтовой связи и многолетнюю добросовестную работу Почетной грамотой Президента Российской Федерации награждена ДЕРЯБИНА Нина Петровна – почтальон 430012 отделения почтовой связи Саранского почтамта Управления Федеральной почтовой связи Республики Мордовия акционерного общества «Почта России».

За активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий благодарность Президента Российской Федерации объявлена КАПИТОНОВУ Ивану Владимировичу – члену Общественной палаты Республики Мордовия.

За заслуги в области социальной защиты населения и многолетнюю добросовестную работу благодарность Президента Российской Федерации объявлена БОЛЬШАКОВОЙ Надежде Ивановне – педагогу-психологу Ельниковского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу благодарность Президента Российской Федерации объявлена БОЧКОВОЙ Татьяне Ивановне – заместителю начальника планово-экономического отдела акционерного общества «Медоборудование».

За активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий Благодарственные письма Президента Российской Федерации вручены АЛИХОДЖИНОЙ Татьяне Геннадьевне – старшему советнику Главы Республики Мордовия и БИРЮКОВУ Виктору Степановичу – президенту Группы компаний «Талина».

Указом Главы Республики Мордовия за выдающиеся заслуги перед Республикой Мордовия звание «Почетный гражданин Республики Мордовия» присвоено ВОЛКОВУ Владимиру Дмитриевичу. В честь Почетного гражданина Республики Мордовия прозвучал Государственный гимн Республики Мордовия.

За огромный вклад в развитие республики орденом Славы Республики Мордовия III степени награждены члены Консультативного совета ветеранов при Главе Республики Мордовия БОРИСОВ Михаил Андреевич и ТАРАСОВ Валентин Николаевич.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, знаком отличия «За смелость и отвагу» награжден БЫЧКОВ Кирилл Сергеевич – ветеран боевых действий, участник специальной военной операции, старший специалист-эксперт военного комиссариата города Саранск.

За большой вклад в развитие образования в республике и многолетнюю добросовестную работу знаком отличия «За самоотверженный труд» награждена ЛИМАНСКАЯ Светлана Викторовна – директор Центра образования «Тавла» – Средней общеобразовательной школы № 17 городского округа Саранск.

За многолетнюю добросовестную государственную гражданскую службу знаком отличия «За безупречную службу в Республике Мордовия» награждена ЯГУНОВА Светлана Николаевна – заведующий отделом документооборота организационного управления Аппарата Государственного Собрания Республики Мордовия.

За активную общественную деятельность и большой вклад в укрепление законности и правопорядка в республике медалью «За заслуги перед Республикой Мордовия» награжден АНТИПОВ Александр Григорьевич – председатель Регионального отделения Межрегиональной общественной организации ветеранов войск правопорядка Приволжского федерального округа по Республике Мордовия.

Также награды вручили Председатель Госсобрания РМ Владимир Чибиркин и главный федеральный инспектор по РМ Анатолий Гулин.

За плечами у почтальона Нины Дерябиной, награжденной Почетной грамотой Президента РФ, не только почтовая сумка, но и 54 года работы! И она до сих пор трудится. «Люблю свою работу, люблю своих пенсионеров!» - говорит она. А еще у Нины Петровны - большая семья: три сына, пять внуков и пока - один правнук. Все они окружены теплом и заботой этой замечательной женщины. «Желаю всем любить свою работу и честно трудиться. Для своей семьи, для своей республики!» - сказала Нина Петровна.