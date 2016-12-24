Поздравление Главы Мордовии выпускников-2025

Дорогие выпускники!

Поздравляю вас с важным событием - окончанием школы!

Выпускной вечер - торжественный и трогательный момент, символ вашего упорного труда и стремления к новым знаниям. За годы учёбы вы приобрели ценные навыки и уверенность в собственных силах. Учителя и наставники помогли вам пройти все испытания, достойно выдержать экзамены.

Перед вами открываются новые горизонты. Пусть трудности на пути к мечте станут ступеньками к успеху, а вера в себя поможет преодолеть любые преграды. Ваши знания, энергия и инициативность нужны Мордовии. Вместе мы воплотим самые амбициозные проекты.

Верьте в свои силы и уверенно идите вперёд!

Глава Республики Мордовия А. Здунов