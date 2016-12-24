Поздравление Главы Мордовии выпускников-2025

«Он - наш Герой!»
В Мордовии проходит Чемпионат по гиревому спорту, посвященный памяти Григория Слугина
Дорогие выпускники!
Поздравляю вас с важным событием - окончанием школы!
Выпускной вечер - торжественный и трогательный момент, символ вашего упорного труда и стремления к новым знаниям. За годы учёбы вы приобрели ценные навыки и уверенность в собственных силах. Учителя и наставники помогли вам пройти все испытания, достойно выдержать экзамены.
Перед вами открываются новые горизонты. Пусть трудности на пути к мечте станут ступеньками к успеху, а вера в себя поможет преодолеть любые преграды. Ваши знания, энергия и инициативность нужны Мордовии. Вместе мы воплотим самые амбициозные проекты.
Верьте в свои силы и уверенно идите вперёд!
Глава Республики Мордовия А. Здунов
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В Мордовии проходит Чемпионат по гиревому спорту, посвященный памяти Григория Слугина
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