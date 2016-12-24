Саранск ярко отметит День молодежи

Репортер

В Саранске Фестиваль творческих и неформальных молодежных сообществ «Молодость.М», посвященный празднованию Всероссийского Дня молодежи, развернется 28 июня на площади Дружбы Народов (у Ледового дворца). В рамках Фестиваля запланирована работа интерактивных площадок и проведение мастер-классов, будет действовать Маркет молодых от региональных предпринимателей и многое другое.

На главной сцене зазвучит живой вокал, пройдут выступления творческих коллективов Мордовии, DJ – сеты и награждение активной молодежи региона.

Хедлайнеры Фестиваля группа «Братья Грим» и Джаро&Ханза.

Программа:
15:00 – старт работы интерактивных площадок, фудкорта и маркета.
15:00 – старт работы Лектория.
16:00 – старт работы Главной сцены фестиваля: живой вокал в исполнении дуэта «Федя»
17:30 – выступление творческих коллективов образовательных организаций Республики Мордовия
18:30 – выступление кавер-группы «Балбесы», г. Пенза
19:00 – поздравление от гостей, награждение активной молодёжи
19:30 – выступление Группы «Братья Грим»
20:30 – выступление Джаро&Ханза
21:30 – DJ-сет от резидентов «ОД ВАСТА» - дуэта DVIG

Участие в празднике бесплатное и открыто для всех желающих по предварительной регистрации на официальном сайте по ссылке: https://youthday.ru/regions/respublika_mordoviya.

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