Саранск ярко отметит День молодежи

В Саранске Фестиваль творческих и неформальных молодежных сообществ «Молодость.М», посвященный празднованию Всероссийского Дня молодежи, развернется 28 июня на площади Дружбы Народов (у Ледового дворца). В рамках Фестиваля запланирована работа интерактивных площадок и проведение мастер-классов, будет действовать Маркет молодых от региональных предпринимателей и многое другое.

На главной сцене зазвучит живой вокал, пройдут выступления творческих коллективов Мордовии, DJ – сеты и награждение активной молодежи региона.

Хедлайнеры Фестиваля группа «Братья Грим» и Джаро&Ханза.

Программа:

15:00 – старт работы интерактивных площадок, фудкорта и маркета.

15:00 – старт работы Лектория.

16:00 – старт работы Главной сцены фестиваля: живой вокал в исполнении дуэта «Федя»

17:30 – выступление творческих коллективов образовательных организаций Республики Мордовия

18:30 – выступление кавер-группы «Балбесы», г. Пенза

19:00 – поздравление от гостей, награждение активной молодёжи

19:30 – выступление Группы «Братья Грим»

20:30 – выступление Джаро&Ханза

21:30 – DJ-сет от резидентов «ОД ВАСТА» - дуэта DVIG

Участие в празднике бесплатное и открыто для всех желающих по предварительной регистрации на официальном сайте по ссылке: https://youthday.ru/regions/respublika_mordoviya.