«Это наш праздник!»

В День России Артём Здунов встретился с семьями защитников Отечества

Сегодня Глава Мордовии Артём Здунов встретился с семьями защитников Отечества. Руководитель республики поздравил всех с Днем России и подчеркнул, что с каждым годом этот праздник приобретает все большее значение. «Сегодня мы встречаемся с теми, кто отстаивал независимость нашей страны, защищал ее на разных рубежах. Участники СВО достойно продолжают традиции ветеранов Великой Отечественной войны и других локальных конфликтов», - сказал Артём Здунов.

Для республики оказание всесторонней помощи участникам СВО и членам их семей - одна из приоритетных задач. Работа выстроена так, что обеспечено индивидуальное сопровождение участников СВО и их семей - оно включает в себя оказание социальной и консультативной помощи, содействие в профессиональном обучении и трудоустройстве. Детям участников СВО предоставляются бесплатные путевки в оздоровительные организации, в летнюю кампанию 2025 года планируется оздоровить 165 человек.

Год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне - особенный для нашей страны. Очень важно передать память о подвиге наших дедов и прадедов молодому поколению, показать им пример патриотизма и заботы о ближних, оказывать всестороннюю поддержку ветеранам, труженикам тыла, вдовам. Это наш гражданский и человеческий долг.

Глава республики подчеркнул, что первостепенная задача - сохранить историческую память о подвиге народа, который своей сплоченностью, трудолюбием, самоотверженностью и любовью к Родине обеспечил мир, свободу и независимость следующим поколениям. Это касается и памяти о строителях Сурского оборонительного рубежа. Глава Мордовии постоянно на связи с бойцами СВО, с ветеранами, и каждая подобная встреча - это возможность оперативно оказать необходимую помощь и поддержку защитникам Отечества и их семьям.

Мужчины пришли на встречу с Главой республики со своими родными: родителями, женами, детьми. Участник СВО, ветеран боевых действий Дмитрий Светкин поблагодарил руководителя республики за личное и постоянное внимание к вопросам поддержки СВО, за заботу о семьях бойцов. У Дмитрия Николаевича - трое детей, младшая дочка родилась, когда он вышел из госпиталя, скоро ей исполнится три года. «Василёк» - так зовут ее в семье.

Ветеран боевых действий в Чеченской республике, участник СВО Александр Жиратков рассказал о своем боевом пути, о командовании мордовской ротой, отметил упрямый и сильный мордовский характер, благодаря которому наши бойцы шли вперед. «Победа будет за нами!» - сказал Александр Александрович. Он также поблагодарил свою супругу, которая уже 28 лет является для него надежным тылом.

Ветеран боевых действий в Афганистане Вячеслав Зверков рассказал, через какие трудности приходилось проходить во время боевых действий, и примером для бойцов был великий Михаил Девятаев. «Мы вспоминали его рассказы, и это помогало нам стоять до конца», - подчеркнул Вячеслав Алексеевич.

Участник СВО, ветеран боевых действий Никита Дорожинский - еще совсем молодой человек, но очень сильный и мужественный. Он рассказал, как помогла ему в госпитале Вишневского в Москве поддержка Мордовского землячества, как письма школьников грели сердца бойцов. Сейчас Никита участвует в республиканской программе «Герои среди СВОих», мечтает о большой и крепкой семье. «Спасибо, Артём Алексеевич, что не забываете нас», - сказал он.

Член Совета ветеранов Вера Бондарева и председатель Мордовской республиканской общественной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Иван Цыганок рассказали о работе с подрастающим поколением, поблагодарили бойцов СВО за защиту русской земли. «С праздником- с Днём России! Мы выстоим и сейчас. Русский характер был, есть и останется!» - сказал Иван Цыганок.

Глава Мордовии вручил подарки семьям бойцов, пожелал всем мира и благополучия.