«Этот проект интересный и затрагивает всех»

Артём Здунов встретился с финалистами конкурсов платформы «Россия – страна возможностей»

Многодетная семья Нарваткиных стала полуфиналистом проекта «Это у нас семейное». Несмотря на то, что самому младшему члену семьи нет еще и годика, родители вместе с детками включились в конкурс с полной самоотдачей и азартом.

Конкурс проходит на платформе «Россия – страна возможностей», как и свыше 60 других проектов, конкурсов и олимпиад. Среди них «Лидеры России», «Это у нас семейное», «ТопБЛОГ», «Я – профессионал» и многие другие. Платформа действует с 2018 года и за этот период объединила 25 миллионов человек из 89 регионов России и более 150 стран мира.

Мордовия – не только бессменный активный участник проектов платформы, но и организатор многих мероприятий на территории региона. 24 июня с победителями и призерами конкурсов «Россия – страна возможностей» встретился Глава Мордовии Артём Здунов.

Приветствуя участников, Глава республики подчеркнул, что «Россия – страна возможностей» затрагивает самые разные слои и группы общества: «Проект, который инициировал наш Президент Владимир Владимирович Путин, интересный. Отрадно, что Мордовия принимает самое активное участие в нем. И по количеству финалистов – это 200 человек, и победителей – их сто, я вижу нашу активность. Сегодня я с удовольствием получу от вас обратную связь».

К обсуждению в формате видеосвязи подключилась руководитель департамента регионального развития АНО «Россия-страна возможностей» Алевтина Бухнер. Она отметила, что в проектах участвует более 50 тысяч жителей Мордовии. «Чувствуется, что сегодня здесь собрались люди, причастные к развитию нашей страны, – через реализацию важных инициатив, через создание чего-то нового. Спасибо за то, что вы делаете в республике!»

Конкурс «Это у нас семейное» - один из самых массовых проектов платформы. Опытом участия в нем поделился глава семьи Вечкановых. «Мы с супругой педагоги, считаем, что нельзя создать крепкую семью без своих маленьких традиций. У нас такие традиции есть. А подготовка к участию в конкурсе сплотила нас еще больше! Он поможет нашей семье быть еще крепче, развиваться! Семья – самая важная составляющая общества!» - рассказал Максим Вечканов. Для того, чтобы передать свой опыт детям и другим семьям Вечкановы написали путеводитель о том, как быть дружной семьей.

Студентка филологического факультета МГПУ им. М.Е. Евсевьева Анастасия Виряскина стала чемпионкой конкурса «Моя страна – моя Россия». В номинации «Моя многонациональная Россия» она представила проект, направленный на сохранение традиций и языков мордовского народа. Он предназначен для учителей школ и воспитателей детских садов.

«Раз такие активные, творческие люди взялись за дело, мы не утратим ни наш язык, ни наши традиции», - поддержал Глава Мордовии.

В проекте «ТопБЛОГ» редактор отдела интернет-коммуникаций департамента по связям с общественностью МГУ им. Н.П. Огарёва Ольга Свечникова победила, представив лучший блог о вузе. Он не только рассказывает о мордовском госуниверситете, но и привлекает внимание к научному контенту.

Победитель двух сезонов и амбассадор проекта «Профразвитие», студентка историко-социологического института МГУ Ирина Данилкина предложила провести в Мордовии Дни профразвития – привлечь образовательные учреждения и работодателей разного уровня. Это станет новым витком в развитие экономики республики, поможет создавать условия для того, чтобы перспективная молодежь оставалась в региона.

Артём Здунов отметил, что для этого нужны крупные партнеры, и пообещал проекту поддержку.

Выводом из участия в проекте «Начни игру» для студентки факультета математики и информационных технологий МГУ им. Н.П. Огарёва Любови Шаляевой стало понимание, что она не будет заниматься разработкой игр. Зато девушка стала амбассадором центра компетенций: «Сейчас моя цель – рассказывать о возможностях платформы. Чтобы большее количество молодых людей воспользовались ими и поняли свое предназначение в жизни!»

«Это действительно важно! – поддержал Глава Мордовии. – Но направление видеоигр очень актуально сейчас, в республике мы реализуем крупный проект, сотрудничаем с КАМАЗом и Росатомом. В этой сфере не хватает специалистов, в том числе гуманитариев – сценаристов, дизайнеров. Это очень перспективно!»

Магистрант факультета психологии и дефектологии МГПУ им. М.Е. Евсевьева, победитель проекта «Я - профессионал» Снежана Юртаева рассказала, что благодаря платформе нашла сферу для своего дальнейшего развития. Она разработала интерактивный онлайн конструктор для развития речи детей.

Директор департамента по связям с общественностью МГУ им. Н.П. Огарёва, выпускница «Мастерской новых медиа» Ирина Сокольникова отметила, что проект, в котором она приняла участие, для профессионалов своей сферы, желающих обучаться новым подходам и стратегиям. «Медиа-сообщество дает огромные возможности для продвижения бренда региона», - сказала Ирина Сокольникова. Она также поблагодарила Главу Мордовии за интервью университетскому медиа-центру «Пара», которое выйдет в свет уже завтра.

О Духовно-просветительском центре, который работает на базе «Огарев Арены», рассказал гость встречи – митрополит Саранский и Мордовский Зиновий: «Это особая площадка – здесь мы обсуждаем вопросы, которые находятся за горизонтом обычной жизни, они – двигатель наших духовно-нравственных ценностей».

В завершение встречи Глава Мордовии Артём Здунов отметил: «По инициативе нашего Президента мы занимаемся самым важным – людьми. Но вопросы семьи, демографии нельзя решить без духовно-нравственной составляющей. Это площадка для всех вас, пользуйтесь ей!»

Россия – действительно страна возможностей. И каждый может их реализовать благодаря президентской платформе «Россия – страна возможностей».