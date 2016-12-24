В Мордовии один из участников «артели юристов» признал вину и заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве

24-летний житель Саранска предстанет перед судом по обвинению в 11 преступлениях по ст.159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину».

Напомним, в августе прошлого года в столице Мордовии на сотрудников юридической фирмы было возбуждено уголовное дело за многочисленные эпизоды мошенничества. Правоведов заподозрили в хищении у граждан денежных средств под предлогом оказания юридических услуг.

По информации МВД по РМ, в ходе расследования было установлено, что в 2021 году в офисном здании на улице Коммунистическая в Саранске открылась юридическая фирма, предоставляющая гражданам различные услуги. Клиентам здесь обещали помочь с решением различных вопросов, например, с увеличением пенсий или социальных выплат, сменой группы инвалидности и т.д.

Следствие считает, что вся эта «работа» проводилась исключительно для видимости, поскольку юристы изначально не намеревались выполнять противоречащие законодательству условия заключенных договоров. При этом, клиенты фирмы вносили 100% оплату за оказываемые услуги, стоимость которых варьировалась от 15 тысяч до 150 тысяч рублей в зависимости от проблемы, которую требовалось решить.

Входившему в состав «артели юристов» жителю Саранска инкриминируют, что в период с октября 2022 года по декабрь 2023 года, действуя в составе организованной группы, под предлогом оказания юридических услуг он совершил хищение денежных средств у 11 жителей республики на общую сумму более 480 тысяч рублей.

В рамках предварительного расследования фигурант заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, полностью признал вину и возместил потерпевшим более 200 тысяч рублей.