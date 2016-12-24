«Это самый большой вклад в наше будущее!»

Глава Мордовии поблагодарил волонтеров и добровольцев социально ориентированных организаций

Добровольчество, без преувеличения, можно назвать состоянием души, ведь каждый из добровольцев помогает по зову своего сердца. Президент России Владимир Путин назвал добровольцев «достоянием и опорой для страны». В Мордовии добровольческое движение развито очень хорошо – в него вовлечено 69 тысяч жителей региона. Пристальное внимание движению уделяет и Глава Мордовии Артём Здунов.



25 июня в Доме Республики прошло заседание межведомственного совета по развитию добровольчества (волонтерства) и социально ориентированных некоммерческих организаций при Главе Республики Мордовия. Приветствуя участников встречи, Артём Здунов отметил: «Это одно из самых важных направлений молодежной политики и в целом общественного развития. Желание помочь другим, сделать это профессионально и технологично характеризует общество как высоко и нравственно развитое. Мы должны все вместе к этому стремиться».



Добровольцы Мордовии ведут свою деятельность по разным направлениям – это волонтеры-медики, «Волонтеры Победы», активно развивается «серебряное» добровольчество, семейное, поисково-спасательные отряды и экологические волонтерские объединения. Ни одно крупное событие в регионе не обходится без помощи волонтеров.



Одно из важнейших направлений для добровольцев – всесторонняя помощь участникам специальной военной операции и членам их семей. С 2020 года активистами регионального штаба #МыВместе отправлено несколько сотен тонн гуманитарной помощи, на постоянной основе оказывается юридическая и психологическая поддержка бойцам, волонтеры помогают в изготовлении оснастки для армии, ездят с концертами и культурными мероприятиями. Добровольцы Мордовии приняли участие более чем в десяти гуманитарных миссиях в новые регионы России.



«Хочу поблагодарить каждого из вас за эту работу – зачастую она связана с риском для жизни, с определенными ограничениями. Но вы это делаете и делаете от чистого сердца. Это большой вклад в нашу победу!» - подчеркнул руководитель республики. Он поблагодарил также руководителей предприятий, общественных движений и молодежных организаций: «Это самый большой вклад в наше будущее!»



Руководитель АНО «Добро в Мордовии» Александр Петров рассказал, что только в событийном добровольчестве задействовано более 6 тысяч человек. Движение оперативно реагирует на социальные вызовы, отзывается на нужды участников СВО. Развивает направление «Добрологистика» по оперативной доставке гуманитарных грузов по платным дорогам страны. «Строим свою работу на принципах добра!» - сказал Александр Петров и поблагодарил Главу республики за поддержку инициатив волонтеров.



«Добровольчество давно стало частью моей жизни», - рассказала руководитель Добро.Центра из Рузаевского района Ирина Земскова. Узнав о ситуации с разливом нефти в Черном море, она отправилась в Анапу. Занималась там очисткой птиц, попавших в мазутные пятна. Уже 8 лет в Мордовии существует клуб «28 петель» - его участницы вяжут из шерсти терапевтическую одежду для недоношенных детей. Создательница клуба Дарья Ветошкина рассказала, что сейчас по всей России по методики рукодельниц из Мордовии работает уже 100 филиалов. И если в клубе Мордовии около 80 волонтеров, то, например, в Новосибирске – около 400. Клуб развивает семейное волонтерство – в одной семье вязанием занимаются от внучек до бабушек.



«Мы получили грант, будем продвигаться дальше, - отметила Дарья Ветошкина. - Добровольчество в республике развито хорошо, это целое сообщество, дружное и всегда готовое прийти на помощь!»



Глава республики очень заинтересовался деятельностью клуба, подчеркнул важность его работы.



Корпоративное волонтерство также не в новинку для Мордовии. На многих предприятиях и в организациях оно является частью каждодневной работы. Трудовые коллективы занимаются сборкой гуманитарных грузов, донорством, проводят экологические акции, оказывают помощь детским домам, людям с ограниченными возможностями, семьям участников СВО. Опытом своих организаций поделились представители УФПС Мордовии АО «Почта России» и Мордовского филиала ПАО «Т Плюс».



По поручению Президента страны в России работает более 700 Добро.Центров. Татьяна Червячкова уже пять лет руководит одним из семи Добро.Центров Мордовии. Главными принципами в работе считает формирование позитивного имиджа волонтерства в обществе и возможность вдохновить каждого на созидание и сохранение культуры и традиций для будущих поколений.



В завершение заседания председатель Госкомитета по делам молодежи Анастасия Гришнева рассказала о мерах поддержки и развитии инфраструктуры добровольчества в соответствии с федеральным законом. Он предусматривает создание в республике в ближайшей перспективе ресурсного центра добровольчества, утверждение единого межведомственного перечня региональных и муниципальных мер поддержки участников добровольческой деятельности.



«Волонтеры – это люди, которые чувствуют сердцем, что надо помогать. Это самое важное – ведь бескорыстное добро возвращается сторицей», - отметила Анастасия Гришнева.



В 2024 году, впервые за долгое время, Мордовия вошла в число победителей Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки добровольчества «Регион добрых дел». А буквально завтра ожидаются итоги конкурса по поддержке развития добровольчества на предстоящий год. Ждем их с нетерпением.