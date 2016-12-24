На площадке национального центра «Россия» на форуме Народного фронта соберутся более тысячи активистов со всей страны

6 июля на площадке национального центра “Россия” соберутся более тысячи активистов со всей страны на форуме Народного фронта, приуроченном к третьей годовщине работы под девизом “Всё для Победы!”.

Вокруг девиза «Всё для Победы!» Народный фронт объединил миллионы патриотов по всей стране. Всенародная поддержка помогает бойцам чувствовать – за ними вся страна.

С начала проекта жители России перевели более 23 миллиардов рублей, благодаря которым более чем 500 военным подразделениям, переданы тысячи квадрокоптеров, прицелов, генераторов и другой нужной техники. Всего за время работы под девизом «Всё для Победы!» открыто более 130 сборов, с помощью которых для поддержки бойцов объединились люди разных возрастов, этнической и профессиональной принадлежности. Среди тех, кто помогал распространять информацию о сборах и доставлять помощь бойцам, телеведущие, военкоры и журналисты, артисты и музыканты, спортсмены и политики.

6 июля на площадке национального центра “Россия” соберутся более тысячи активистов со всей страны на форуме Народного фронта, приуроченном к трехлетию работы под девизом “Всё для Победы!”. Участниками форума станут волонтеры со всей страны, военкоры, артисты и известные люди, изобретатели и производители инновационных изделий для бойцов, медики, ветераны СВО, сотрудники корпораций, которые внесли большой вклад в поддержку гуманитарной миссии Народного фронта.

Итоги трёх лет работы под девизом “Всё для Победы!” – это не только тысячи единиц техники и оборудования, но и огромная общая работа тыла ради победы.

“Самое главное – это, конечно, слова наших парней, которые присылают нам не просто благодарности, а передают, например, бронежилеты, в которых застряли осколки и которые спасли чьи-то жизни. Параллельно растёт количество людей, которые нам помогают, которые постоянно участвуют в сборах Народного фронта. И это, конечно, самое дорогое, что у нас есть. Очень хочется передать слова благодарности от бойцов именно им. Спасибо всем тем миллионам людей, которые продолжают помогать нашим парням”, – сказал руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

За каждым переведённым рублём в проекте – чья-то личная история, чьё-то внутреннее решение не остаться в стороне. Среди миллионов неравнодушных граждан рабочие, учителя, пенсионеры, врачи, специалисты IT-сферы и предприниматели. Каждый из них внёс свою лепту.

“Когда Владимир Путин объявил о начале СВО, я каждый вечер стала следить за новостями с фронта. Услышав о сборах Народного фронта, сразу начала участвовать. Я медик, и в душе хотелось быть там, на передовой. Но я помогаю тем, чем могу: от зарплаты до зарплаты переводила небольшие суммы”, – говорит специалист по социальной реабилитации Ольга Абрамкина.

“Я решил, что должен в этом участвовать, иначе потом себе не прощу. Пойти добровольцем не могу по состоянию здоровья, времени на волонтёрство тоже нет, поэтому участие в сборах – мой способ помочь. Начинал с небольших сумм раз в месяц, сейчас перевожу каждую неделю. Главное – чтобы у ребят на фронте было всё необходимое”, – рассказывает IT-специалист Александр Саблев.

Свою лепту в общее дело вносят и те, кто самому друдно. В Дагестане инвалид без рук, волонтёр Сакинат Магомедова помогает фронту всем, чем может: она плетёт маскировочные сети и шьёт тёплую одежду пальцами ног. Сакинат – двукратная чемпионка мира по паратхэквондо, мама двоих детей и символ доброты, упорства и силы духа.

“Нашим бойцам намного сложнее, чем мне. Любая поддержка – моральная, физическая, материальная – даёт им силы. Я просто делаю то, что могу, чтобы они знали: мы рядом, мы помним, мы благодарны”, – говорит волонтер Народного фронта из Республики Дагестан Сакинат Магомедова.

Из Мурманской области на фронт поступила помощь от Зинаиды Иноземцевой. Ей 85 лет, она пережила концлагерь, потерю родителей, жизнь в детдоме. Несмотря на такую трагичную судьбу, Зинаида Ивановна всю жизнь старалась помогать другим. И когда в стране началась специальная военная операция, она передала 40 тысяч рублей через Народный фронт для помощи бойцам.

А в Орловской области бабушка Лидия каждую ночь вяжет игрушки – не просто мягкие фигурки, а настоящие обереги для солдат. Она увидела в новостях, как солдаты носят такие талисманы, и решила связать их сама. В каждую игрушку она вплетает красную нить – по старинному поверью, чтобы беда обходила стороной.

“Я верю, что мои чебурашки и цыплята приносят тепло и надежду тем, кто их носит. Это мой способ быть рядом с нашими ребятами и защищать их по-своему”, – поделилась бабушка Лидия из Орловской области.

Также в рамках исполнения поручений Президента Минпромторг России организовывает закупку крупных партий автомобилей для нужд бойцов СВО. Машины оснащаются дополнительным оборудованием, и Народный фронт передает их в российские войска. За три года были переданы тысячи единиц техники – УАЗы, “Нивы”, другие марки автомобилей и мототехники.

Народный фронт помогает бойцам не только с техникой, но и с запчастями к ней. В условиях боевых действий в подразделениях нагрузка на технику максимальная, что приводит к поломкам, которые необходимо оперативно устранять. Недавно был доставлен карданный вал для разведчиков, выполняющих задачи на запорожском направлении.

“В первую очередь водитель думает о безопасности личного состава, а не о машине, поэтому поломки – нередкая история. Машина регулярно выходит из строя. Но судьба свела с ребятами из Народного фронта, дай Бог им здоровья, никогда нам не отказывают, помогают с запчастями. Доставка происходит быстрее, чем в маркетплейс у дома”, – шутит боец с позывным “Квадро”.

Особое внимание Народный фронт уделяет поддержке военных медиков, которые ежедневно спасают жизни на передовой. Им часто приходится работать в прямо под огнём. Украинские формирования целенаправленно охотятся за медицинскими группами, наносят удары по пунктам эвакуации и полевым госпиталям, пытаясь лишить наших бойцов своевременной помощи. Благодаря поддержке неравнодушных граждан Народный фронт под девизом “Всё для Победы!” постоянно передаёт на ЛБС технику, оснащение и расходные материалы для медицинских подразделений. Перед отправкой вся техника проходит тестирование и доработку по запросам самих медиков, чтобы соответствовать реальным условиям боевой работы. В распоряжение военных врачей передаются квадроциклы, мотоциклы, прицепы для мототехники, эвакуационные автомобили, катера, роботизированные платформы, медицинские тележки, носилки, волокуши, перевязочные рюкзаки, турникеты, средства для остановки кровотечений, медикаменты и портативное медицинское оборудование. Всё это позволяет медикам добираться до раненых даже в самых сложных условиях, оказывать помощь в блиндажных госпиталях и спасать жизни там, где каждая минута на счету.

Для того, чтобы военнослужащие на передовой получали самые актуальные разработки, их по всей стране находит и поддерживает Кулибин-клуб Народного фронта. Десятки наименований беспилотных летательных аппаратов, средств радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы прошли испытания на полигонах и в зоне боевых действий, чтобы после модернизации помогать нашим бойцам приближать победу.

Среди изделий, поддержанных Кулибин-клубом, – наземные робототехнические комплексы “Курьер”, которые могут вести стрельбу по противнику, минировать территорию и проводить эвакуацию. Также при поддержке Народного фронта апробацию на линии боевого столкновения прошли одни из первых дронов-камикадзе с машинным зрением “Овод”. Большое внимание уделяется и защите бойцов, поэтому им была передана партия модульной системы РЭБ “Рубин” для защиты пехоты и транспортных средств.

Для того чтобы поддержать бойцов на передовой, нужно зайти на сайт “Всё для Победы!” и перечислить любую посильную сумму.