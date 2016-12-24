«Сильные идеи открывают новые возможности»

Артём Здунов и Светлана Чупшева встретились со студентами-участниками форума «Сильные идеи для нового времени»

Глава Мордовии Артём Здунов и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева на площадке «Мордовия Арены» встретились со студентами региональных учреждений СПО и вузов, участвующих в форуме «Сильные идеи для нового времени». Молодые люди представили свои инициативы по разным направлениям.



«Время сейчас неординарное - сильные идеи дают новые возможности, открывают интересный бизнеса, новые рынки. И чем сильна сегодняшняя встреча? Мы собираем идеи, доказываем необходимость их внедрения, ищем поддержку - необязательно финансовую, возможно идеологическую. Часто такую поддержку нам оказывает Агентство стратегических инициатив. Сегодня, Светлана Витальевна, вместе с нами. Я вас прошу, воспользуйтесь этим моментом», - обратился к участникам встречи Артём Здунов.

Светлана Чупшева подчеркнула, что очень приятно и результативно встречаться в регионах с молодыми людьми, с предпринимателями, волонтерами - это помогает находить и реализовывать новые, интересные и важные проекты. «Агентство стратегических инициатив создано по инициативе Президента, чтобы поддержать вас - активных, деятельных людей, которые предлагают идеи по развитию страны, родного региона и города, сделать что-то важное и полезное для других. Поэтому в нашем арсенале разные форматы работы с идеями, чтобы помочь «докрутить» их до реальных проектов, поддержать стартап и вырастить его в крупную компанию, которая сможет выйти, в том числе, и на глобальные рынки».



Было отмечено, что форум «Сильные идеи для нового времени» уже стал платформой, которая позволяет любому жителю страны предложить свою идею или проект по развитию России. Лучшие инициативы поддерживаются регионами, федеральным Правительством, институтами развития, предпринимателями. Ежегодно АСИ берет на поддержку тысячу проектов и идей.



Светлана Чупшева отметила также, что Глава Мордовии всегда участвует во всех начинаниях Агентства - республика стала пилотным регионом для многим проектов АСИ.



Среди инициатив, озвученных в ходе дискуссии, самые разные направления. Алина Таратынова рассказала о проекте стартап-студии «Огарев» - беспламенный нагреватель пищи. Он уже реализован и подтвердил свою эффективность. Нагреватель может быть использован как в быту - на кемпинге, рыбалке, активном отдыхе, так и аварийными службами. Несколько тысяч таких мобильных нагревателей уже направлено нашим бойцам в зону СВО. Студентка предложила масштабировать использование беспламенных нагревателей. Для этого необходима серьезная поддержка.



Ярослава Пангаева обозначила свою инициативу в сфере повышения рождаемости и финансовой поддержки семей с детьми. «Молодые люди зачастую не спешат создавать семьи из-за сложности получения жилья. Предлагаю создавать персонализированный счет для каждого новорожденного ребенка, куда будут поступать соцвыплаты, взносы родителей. По достижению определенного возраста накопленные средства молодой человек сможет потратить на приобретение жилья», - изложила свою идею Ярослава.

Семён Мякушкин предложил создать креативные мастерские, своеобразные единые экосистемы, где люди с ограниченными возможностями здоровья смогут обучаться и работать. Партнерство с местными предприятиями и онлайн-платформами поможет в реализации продукции. Светлана Чувшева поддержала это направление и отметила, что сейчас сфера креативных индустрий получила большую актуальность, дает новые возможности: «Растет новая индустрия, она основана на культурном коде и традициях народов нашей страны. Этим мы и интересны миру!»

Также Артём Здунов и Светлана Чупшева осмотрели выставку брендов Мордовии в рамках конкурса «Знай наших». Здесь были представлены как крупные промышленные и перерабатывающие предприятия региона, так и фермерские хозяйства, небольшие частные производства: сыродельный комбинат «Ичалковский», кондитерская «Профитроли» и дом шоколада «Mastorava», «Детская пищевая станция», компании «Лев и пчелка», «Биосфера», «Мордовский сидр», «Мордовский мореный дуб» и многие другие.



Светлана Чупшева убедилась: мордовская земля богата умельцами и креативными людьми.