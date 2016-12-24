В Мордовии подвели итоги регионального конкурса «Семья года»

Репортер

Шесть семей из Мордовии получили право представить нашу республику на Всероссийском конкурсе «Семья года -2025». Это победители регионального конкурса «Семья года Республики Мордовия», которые были признаны лучшими в различных номинациях. 

Заявки на участие в конкурсе подали 40 семей из всех муниципальных районов республики. Они боролись за победу в пяти традиционных номинациях - «Многодетная семья», «Золотая семья», «Сельская семья», «Семья -  хранитель традиций» и «Молодая семья», а также в новой специальной номинации - «Семья защитника Отечества».

В рамках конкурса эксперты оценивали семейные портфолио, в которых отражались достижения и история семьи, передающиеся из поколения к поколению традиции, а также записанные на видео творческие номера. 

Победителями конкурса «Семья года Республики Мордовия-2025» стали:

- в номинации «Многодетная семья» - семья Кокоревых Дмитрия и Светланы (Чамзинский район)
- в номинации «Молодая семья» - семья Соколовых Евгения и Марии (Кочкуровский район)
- в номинации «Сельская семья» - семья Лодыревых Николая и Натальи (Зубово - Полянский район)
- в номинации «Золотая семья» - семья Байтяковых Евгения и Раисы (Большеигнатовский район)
- в номинации «Семья - хранитель традиций» - семья Фунтиковых Евгения и Анастасии (Инсарский район)
- в номинации «Семья защитника Отечества» - семья Гуданец Ивана и Сабины (Лямбирский район).

Cемьи-победители в каждой номинации получают диплом, денежный приз и возможность представлять Мордовию на Всероссийском конкурсе «Семья года».

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