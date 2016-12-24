Артём Здунов и Ирек Файзуллин обсудили масштабные инфраструктурные и социальные проекты Мордовии

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В Доме Республики состоялась торжественная церемония награждения за заслуги в трудовой и общественной деятельности
В Минстрое России 26 июня состоялась рабочая встреча Главы Мордовии Артёма Здунова и Министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина. Обсуждалось жилищное и инфраструктурное строительство, а также вопросы обновления коммунальных сетей, в том числе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
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В Доме Республики состоялась торжественная церемония награждения за заслуги в трудовой и общественной деятельности
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