Артём Здунов и Ирек Файзуллин обсудили масштабные инфраструктурные и социальные проекты Мордовии

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В Минстрое России 26 июня состоялась рабочая встреча Главы Мордовии Артёма Здунова и Министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина. Обсуждалось жилищное и инфраструктурное строительство, а также вопросы обновления коммунальных сетей, в том числе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». 

По данным Росстата, в регионе за 5 месяцев текущего года введено 81,1 тыс. кв. метров жилья. В 2024 году Мордовия перевыполнила федеральный план по вводу жилплощади, что стало важным шагом в улучшения жилищных условий для тысяч горожан.  
В рамках программы «Стимул» в регионе завершено строительство семи объектов: автомобильные дороги и коммунальная инфраструктура.

Одной из тем для обсуждения стало благоустройство. В республике активно реализуется федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». В текущем году планируется благоустройство 31 общественной территории. Регион стал участником Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. 

Артём Здунов и Ирек Файзуллин обсудили также строительство водовода в Саранске, переселение граждан из аварийного жилья, реконструкцию онкодиспансера и строительство школы №9.

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