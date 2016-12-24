Состоялось первое заседание Совета при НЦ «Россия» по разработке и продвижению нового российского стиля в общественном пространстве

Фото: Пресс-служба Национального центра «Россия»

25 июня 2025 года мероприятие собрало представителей федеральных органов власти, ведущих вузов страны и экспертов в области дизайна и архитектуры. Открыло заседание вступительное слово Советника Президента Российской Федерации Елены Ямпольской, которая является руководителем Совета:

«Годами мы жалели, что большинство действительно отличных наработок в рамках национального стиля оставалась в столе. Очень хотелось поднять и реализовать эти идеи, дать возможность и молодым, и опытным дизайнерам проявить себя. Особенно учитывая то обстоятельство, что национальный стиль стал вопросом государственной важности. Поэтому во исполнение поручения Президента Российской Федерации Владимира Путина мы начали разработку нового российского стиля на базе Национального центра «Россия», который, как магнит, притягивает к себе все самые интересные и передовые инициативы. Но хочу отметить, что Совет — это не директивная организация, которая будет спускать решения, которые необходимо исполнять. Мы хотим, чтобы он функционировал как платформа, которая будет аккумулировать идеи, но обязательно платформа с компетентным профессиональным отбором и возможностью запустить проекты в жизнь. В основе работы, конечно, должны лежать лучшие профессиональные кадры и художественные школы нашей страны».

Заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Алексей Жарич поддержал выступление и отметил важность нормативного регулирования и подготовки профильных специалистов:

«Нам требуется четкая и планомерная работа, которая должна включать создание соответствующей нормативной базы. Без должного правового обеспечения мы не сможем эффективно координировать усилия различных ведомств и обеспечить системный подход к государственным визуальным коммуникациям. Особенно важно, что в работе Совета участвуют ведущие вузы и представители Министерства науки и высшего образования. Мы должны внимательно посмотреть на программы обучения профильных специалистов — дизайнеров, архитекторов, художников — поскольку их ценности и подходы будут напрямую влиять на формирование визуального облика нашей страны».

Генеральный директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова в своем выступлении подчеркнула значимость Национального центра «Россия» в формировании образа страны и демонстрации ее достижений.

«Сегодня мы даем старт важному и во многом историческому процессу — совместной разработке и продвижению нового визуального языка России. Это не разовая инициатива, а стратегическое направление, которое требует системного, глубокого подхода: от графики и архитектурных решений до школьного букваря и оформления общественных пространств. Уверена, что именно в таком сопричастном формате мы сможем заложить прочный фундамент для создания визуального кода, отражающего идентичность, ценности и мечту о будущем России», — сказала Генеральный директор Национального центр «Россия» Наталья Виртуозова.

В ходе заседания была утверждена структура Совета при Национальном центре «Россия», включающая Коллегию как постоянно действующий руководящий орган, а также обсуждены направления и количество профильных рабочих групп. А управление по государственным визуальным коммуникациям Национального центра «Россия» (УГВК) будет координировать и обеспечивать работу Совета.

Как отметил руководитель УГВК и секретарь Совета Андрей Мелентьев, ключевым принципом деятельности Совета является открытость:

«Национальный центр "Россия" — это уникальная институция и пространство смыслов, которое объединяет государственные структуры с гражданами и экспертным сообществом. Наша деятельность построена на широком взаимодействии: мы приглашаем к участию всех заинтересованных профильных специалистов и организации, представителей бизнеса и органов государственной власти. Только совместными усилиями мы сможем создать по-настоящему качественную систему государственных визуальных коммуникаций, которая будет отражать богатое культурное наследие России и соответствовать вызовам современности».

Все вопросы о деятельности Совета, а также заявку на участие в его работе можно направить на электронную почту sovetdesign@ano-dea.ru.

Елена Ямпольская рассказала о завершенной работе над дизайном букваря, который был представлен Президенту России Владимиру Путину. В продолжение этой инициативы в рамках Совета будет продолжаться работа по оформлению школьных учебников.

Также в ходе заседания были определены первые задачи для участников Совета:

• национальное семейство шрифтов для обеспечения единства визуального языка государственных коммуникаций;

• национальная цветовая палитра для систематизации визуального языка России;

• точки гражданской идентичности — городские арт-объекты, демонстрирующие единство страны и связывающие каждый регион с общероссийской идентичностью;

• оформление прилетных зон аэропортов с размещением национальных символов и арт-объектов.

Особое внимание будет уделено разработке проекта детских площадок нового поколения с использованием традиционных орнаментов и технологий дополненной реальности. Исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы (КИМ) Владислав Преображенский заявил о готовности крупных застройщиков финансировать эту инициативу:

«Очевидно, что сегодня особое значение приобретает работа по формированию не только комфортной городской среды, но и всего архитектурного пространства, которое способно воспитывать подрастающее поколение в уважении к собственной истории и стране. Девелоперы и застройщики поддерживают предложенные инициативы по формированию единого архитектурно-визуального кода России. Лучшие компании страны, в частности, готовы реализовать пилотный проект благоустройства территории и создания уникальных детских площадок с использованием местных традиционных орнаментов и мотивов».

В ходе заседания выступили представители экспертного сообщества. Никита Зинков, руководитель Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь», представил предложение по проведению архитектурного конкурса. Софья Эрнст, основательница проекта ДК «Исток», рассказала о подходах к сохранению и продвижению русской культуры. Вячеслав Кутеев, креативный директор агентства SKAM, выступил с презентацией на тему системной самоидентичности России. Илья Ковалев, президент АНО «Агентство инвестиций в социальную сферу», представил концепцию перехода от культурного кода места к единому образу страны.

Совет при Национальном центре «Россия» по разработке и продвижению нового российского стиля в общественном пространстве был создан в результате совещания в Национальном центре «Россия» от 17 апреля 2025 года, посвященного вопросу системной работы в области нового российского стиля.

Формирование нового российского стиля направлено на создание национально ориентированной визуальной среды, противодействие чрезмерной латинизации городского пространства, трансляцию традиционных ценностей через визуальный язык и формирование целостного образа России как сильного современного государства с богатым культурным наследием.

Источник: https://russia.ru.