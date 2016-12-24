В Саранске на набережной реки Инсар пройдет выставка-ярмарка национальных сувениров «Руками мордовских умельцев»

«Этот проект интересный и затрагивает всех»
Артём Здунов встретился с финалистами конкурсов платформы «Россия – страна возможностей»
27 июня в столице Мордовии на набережной реки Инсар состоится отраслевая встреча мастеров народных художественных промыслов и дизайнеров республики.
Мастера получат возможность продемонстрировать свои изделия и новые разработки для делового сообщества в формате выставки. В свою очередь, предприниматели, представители музейных и сувенирных магазинов, отельеры и рестораторы смогут в одном месте увидеть новые изделия, обсудить условия сотрудничества с умельцами и дизайнерами.
Деловая программа встречи включает в себя презентацию «Ассоциации мастеров мастеров народно-художественных промыслов и дизайнеров РМ». Кроме того представители Центра «Мой Бизнес» расскажут участникам о мерах поддержки, а представитель Сбербанка о возможностях сотрудничества по финансовым и не финансовым инструментам.
Жители и гости Саранска смогут увидеть и приобрести изделия мастеров из всех районов республики, а также поучаствовать в мастер классах по народным промыслам.
Выставка-ярмарка национальных сувениров «Руками мордовских умельцев» откроется в 13.00 и будет работать до 18.00.
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов встретился с финалистами конкурсов платформы «Россия – страна возможностей»
Артём Здунов и Светлана Чупшева встретились со студентами-участниками форума «Сильные идеи для нового времени»
Артём Здунов и Рустам Минниханов приняли участие в празднике мордовской культуры «Валда Шинясь»
Артём Здунов осмотрел выставку в рамках патриотического проекта «Аллея Российской Славы»
В День России Артём Здунов встретился с семьями защитников Отечества
В Мордовии проходит Чемпионат по гиревому спорту, посвященный памяти Григория Слугина
Артём Здунов поздравил с Троицей жителей и гостей Зубово-Полянского района
Артём Здунов познакомился с советниками директоров по воспитанию
Артём Здунов выступил на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия»
Артём Здунов поздравил с профессиональным праздником медиков Мордовии