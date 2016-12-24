В Саранске на набережной реки Инсар пройдет выставка-ярмарка национальных сувениров «Руками мордовских умельцев»

27 июня в столице Мордовии на набережной реки Инсар состоится отраслевая встреча мастеров народных художественных промыслов и дизайнеров республики.

Мастера получат возможность продемонстрировать свои изделия и новые разработки для делового сообщества в формате выставки. В свою очередь, предприниматели, представители музейных и сувенирных магазинов, отельеры и рестораторы смогут в одном месте увидеть новые изделия, обсудить условия сотрудничества с умельцами и дизайнерами.

Деловая программа встречи включает в себя презентацию «Ассоциации мастеров мастеров народно-художественных промыслов и дизайнеров РМ». Кроме того представители Центра «Мой Бизнес» расскажут участникам о мерах поддержки, а представитель Сбербанка о возможностях сотрудничества по финансовым и не финансовым инструментам.

Жители и гости Саранска смогут увидеть и приобрести изделия мастеров из всех районов республики, а также поучаствовать в мастер классах по народным промыслам.

Выставка-ярмарка национальных сувениров «Руками мордовских умельцев» откроется в 13.00 и будет работать до 18.00.