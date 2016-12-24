Жители Мордовии могут добровольно сдать незаконно хранящиеся предметы вооружения и получить вознаграждение

Центр лицензионно – разрешительной работы территориального управления Росгвардии напоминает, что за добровольную сдачу гражданами незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, в рамках акции «Оружие-2025», Правительством РМ выделены денежные средства, а также определены размеры, порядок и условия выплаты денежного вознаграждения.

Гражданин, имеющий в своем пользовании незарегистрированное в законном порядке оружие и боеприпасы, может сдать их в подразделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии или дежурную часть органов внутренних дел по месту жительства.

Так, за 1 единицу боевого (служебного) оружия гражданину выплачивается 6 000 рублей, самодельного огнестрельного оружия или обреза – 3000 рублей за 1 единицу, гражданского огнестрельного нарезного оружия – 4000 рублей за 1 единицу, гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия – 3000 рублей за 1 единицу, газового, бесствольного оружия самообороны – до 1500 рублей за 1 единицу.

За 1 патрон к оружию с нарезным стволом – 15 рублей, к гражданскому гладкоствольного оружию, бесствольному оружию самообороны - 10 рублей, за 100 г взрывчатого вещества (пластит, аммонит, гексоген, граммонит, тротил) - до 2300 рублей.