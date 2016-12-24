Глава Мордовии провел заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

Под председательством Главы Мордовии Артёма Здунова 25 июня в Доме Республики состоялось заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Ее участники рассмотрели вопросы, касающиеся снижения аварийности на дорогах и обеспечения безопасности для всех участников дорожного движения.

Открывая работу комиссии, руководитель республики отметил, что за пять месяцев текущего года отмечается рост всех показателей аварийности: количество ДТП – почти на 21 %, погибших – на 19 %, пострадавших – на 26 %.

«За каждой цифрой стоит судьба человека, семьи. Тенденция очень плохая. Мы ремонтируем дороги, делаем их более скоростными, а люди начинают гонять. Сегодня нам необходимо детально проанализировать причины такого положения дел», - поставил задачу Артём Здунов.

Одно из важнейших направлений по снижению аварийности – эффективное использования системы фото- и видеофиксации. Причина каждого третьего ДТП – несоблюдение водителем скоростного режима. В мае текущего года на вооружение поступило 20 новых средств фиксации с расширенным функционалом. А в общей сложности в республике действует 254 таких комплекса, девять из которых мобильные.

Вместе с тем, статистика по выбраковке зафиксированных штрафов пока не достаточно удовлетворительная. Этому предстоит уделить повышенное внимание. Также предстоит снабдить камерами участки трас, где недавно проведен ремонт дорожного полотна (в том числе и на автодороге «Саранск – Сурское – Ульяновск»). Именно на таких отрезках наиболее часто фиксируется превышение скорости и, как следствие, ДТП.

Особая работа проводится по выявлению нетрезвых водителей – сотрудниками Госавтоинспекции она ведется в ежедневном режиме. Несмотря на то, что в текущем году роста ДТП с участием таких водителей не наблюдается, причиненный ущерб возрос значительно: количество погибших увеличилось на 11%, пострадавших – на 13 %.

Начальник Управления Госавтоинспекции МВД по РМ Владимир Вахтин подчеркнул, что большинство ДТП с нетрезвыми водителями происходят ночью, когда алкогольной продукции в продаже в магазинах нет. Люди пользуются услугами, так называемых круглосуточных кафе-баров. Было предложено проработать возможность полного запрета продажи алкоголя в ночное время.

Неутешительна обстановка и с количеством ДТП с участием детей и подростков – рост более чем на четверть. Особое опасение вызывает незаконное использование мототехники, хотя профилактические мероприятия проводятся регулярно, пресечено более 840 нарушений. Руководитель ведомства заострил внимание, что ответственность за предоставление несовершеннолетним мототехники несут, в том числе, и родители.

В ходе заседание обсуждались меры профилактики дорожно-транспортных происшествий, в том числе связанные с содержанием дорог, обновлением дорожных знаков и разметки, размещением социальной рекламы, проведением дополнительного обучения в автошколах и повышения квалификации для учителей ОБЗР по теме безопасности дорожного движения. Также тематические занятия сейчас проходят во всех детских оздоровительных лагерях. Определенная доля ответственности за ситуацию с аварийностью на дорогах будет возложена и на руководителей муниципальных образований региона.

Глава Мордовии подчеркнул, что необходимо проводить тщательную аналитическую работу на предмет того, какие меры дают положительный эффект. «Успех проводимых мероприятий должен напрямую отражаться на статистике аварийности. Негативную тенденцию нужно переломить!» - подытожил Артём Здунов.