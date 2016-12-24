Бывший начальник железнодорожной станции Саранск предстанет перед судом по обвинению в получении взятки

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В прокуратуре республики утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего бывшего начальника железнодорожной станции Саранск Александра Петрякова. Он обвиняется в получении должностным лицом взятки в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера.
Факт получения станционным начальником взятки в крупном размере был выявлен сотрудниками УЭБиПК МВД по РМ в начале этого года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.
По данным следствия, в июле 2024 года Петряков на занимаемой должности получил от руководителей трех строительных организаций взятку в виде услуг имущественного характера на общую сумму более 360 тысяч рублей. В частности, эти услуги выражались в работах по раскопке пруда на собственном участке Петрякова в Рузаевском районе.
За это начальник обещал не предпринимать никаких мер, в случае выявления различных нарушений при строительстве путепровода через железнодорожные пути в охранной зоне действующей железной дороги станции Саранск.
По информации прокуратуры РМ, в настоящее время уголовное дело теперь уже бывшего железнодорожного начальника направлено в Рузаевский районный суд для рассмотрения по существу. Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы. В свою очередь, взяткодатели избежали уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием.
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