Глава Мордовии обсудил с и.о. начальника ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород ремонтные работы на федеральных трассах в регионе

Глава Мордовии Артём Здунов 24 июня провел рабочую встречу с и.о. начальника ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород Александром Успеховым. Обсуждались планы и сроки проведения дорожных работ на федеральных трассах, проходящих по республике.

В оперативном управлении ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород находится почти 355 км федеральных автомобильных дорог, проходящих по территории Мордовии.

Наиболее пристальное внимание сейчас уделяется трассе Р-178 сообщением Саранск - Сурское – Ульяновск. В 2023 году здесь было обновлено асфальтовое покрытие на 9 км трассы (38-47 километры). В прошлом году выполнен ремонт участка в 6,5 км (14-20 километры), сейчас дорожные работы ведутся на участке протяженностью 17,5 км (20-38 километры трассы). В текущем году начнется ремонт на участке автодороги в районе п. Чамзинка (47-51 километры) – подрядчик на проведение работ уже определен.

Александр Успехов также отметил, что обновление дорожного полотна сделано и на участке трассы М-5 «Урал» протяженностью 10,5 км (обход г. Саранска), в планах – устранение износа слоев асфальта на двух участках трассы общей протяженностью почти 28 км.

Глава Мордовии подчеркнул, что состояние федеральных трасс имеет важнейшее значение для обеспечения безопасности и снижения аварийности на дорогах Мордовии.