Огарёвцы взяли интервью у Артёма Здунова

«Он - наш Герой!»
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25 июня у Мордовского госуниверситета им. Н.П.Огарёва вышло иммерсивное интервью с Главой Республики Мордовия Артёмом Здуновым. Беседовала с руководителем региона студентка филологического факультета, руководитель международного медиацентра «Пара» Диана Сафаева.
В задачи медиацентра входит создание уникального и актуального контента от студентов и для студентов. И, конечно же, чтобы получить исчерпывающие ответы на важные вопросы, резиденты «Пары» решили обратиться к Главе республики Артёму Здунову!
В этом интервью — прогулка по вузу, воспоминания о детстве, студенчестве, ответы на вопросы о политической жизни и личные размышления. Огарёвцы успели провести блиц-опрос, поговорить о предпринимательстве, спорте и обновлениях инфраструктуры.
О чем еще говорили в интервью с Артёмом Здуновым? Смотрите сами и узнаете: https://vkvideo.ru/video-51632147_456241144.
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