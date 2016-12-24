Огарёвцы взяли интервью у Артёма Здунова

25 июня у Мордовского госуниверситета им. Н.П.Огарёва вышло иммерсивное интервью с Главой Республики Мордовия Артёмом Здуновым. Беседовала с руководителем региона студентка филологического факультета, руководитель международного медиацентра «Пара» Диана Сафаева.

В задачи медиацентра входит создание уникального и актуального контента от студентов и для студентов. И, конечно же, чтобы получить исчерпывающие ответы на важные вопросы, резиденты «Пары» решили обратиться к Главе республики Артёму Здунову!

В этом интервью — прогулка по вузу, воспоминания о детстве, студенчестве, ответы на вопросы о политической жизни и личные размышления. Огарёвцы успели провести блиц-опрос, поговорить о предпринимательстве, спорте и обновлениях инфраструктуры.

О чем еще говорили в интервью с Артёмом Здуновым? Смотрите сами и узнаете: https://vkvideo.ru/video-51632147_456241144.