11 конкурсантов из Мордовии вошли в число финалистов спецпроекта «Всегда готов!»

Стали известны финалисты ежегодного спецпроекта «Всегда готов!», который был разработан к 100-летию пионерского движения. Мордовию в финальных испытаниях представят 11 участников. Ребятам предстоит подготовить креативную публикацию с девятью графическими изображениями на тему «Мои источники вдохновения».

Конкурсантам предлагается рассказать об исторической личности и герое нашего времени или поделиться идеями, мыслями и эмоциями от прочитанного произведения, кино или мультфильма. Можно написать о необычной локации родного города или региона, рассказать о любимом музыкальном исполнителе и чем вдохновляет его творчество. Или рассказать о любом другом источнике вдохновения - это могут быть, например, увлечения, путешествия, проекты.

Победители спецпроекта отправятся на недельную обучающую программу по созданию UGC-контента в новый корпус Мастерской управления «Сенеж» города Солнечногорск. Их ждет насыщенная программа: творческие студии, развлекательные шоу, интеллектуальные игры и встречи с медийными спикерами.

Спецпроект «Всегда готов!» из года в год объединяет активных участников проекта «Другое Дело» президентской платформы «Россия - страна возможностей» со всей страны, помогает им раскрыть свои таланты, понять свои сильные стороны, вдохновиться на новые идеи и достижения.