Артём Здунов выступил на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия»

На площадке Дома Правительства Московской области прошел форум «Россия и мир: тренды здорового долголетия». Он объединил ученых, врачей, экспертов в области здравоохранения, представителей органов власти, общественных объединений, ведущих производителей продуктов питания и многих других. 28 мая в его работе принял участие Глава Мордовии Артём Здунов.

Форум – это основная площадка для дискуссии по вопросам формирования здорового общества. Здесь состоялось обсуждение современных здоровьесберегающих технологий, развития профилактической медицины и популяризации здорового образа жизни. Особое внимание было уделено роли семьи в здоровом долголетии граждан России и развитию отечественной медицинской и фармацевтической промышленности.

В этот день выставочное пространство форума осмотрела заместитель Председателя Правительства России Татьяна Голикова. В том числе она побывала на стенде Республики Мордовия. Регион по поручению Президента России активно развивает производство органической продукции и входит в ТОП-10 субъектов по количеству сертифицированных производителей. Вице-премьеру рассказали об органической продукции, которую выпускают в республике. В частности, гендиректор Детской пищевой станции Сергей Киреев отметил, что более 20 лет предприятие производит молочную продукцию для детей, есть отдельная линейка органической продукции для самого раннего возраста – это единственное подобное производство в России. На стенде также была представлена продукция сельхозпредприятий «Мордовские пенькозаводы», «Край земли», «Правильные продукты» и «Биосфера». Последнее под торговой маркой «Аривера» выпускает около 40 наименований первой в России линейки бакалейных продуктов, сертифицированных по стандарту органического земледелия.

На пленарной сессии вице-премьер озвучила приветствие Президента страны, направленное участникам форума: «Темы, заявленные в повестке форума, имеют, без преувеличения, общенациональное значение. Речь идет о фундаментальных вопросах демографического развития, сбережении и укреплении здоровья людей, повышении качества и продолжительности жизни».

В своем выступлении Татьяна Голикова отметила, что в рамках федерального проекта «Здоровье для каждого» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» в стране началась трансформация созданных ранее центров здоровья и кабинетов медицинской профилактики. Такие центры должны появиться и в регионах. Их работа будет направлена на выявление отклонений здоровья – предрисков, и прослеживать взаимосвязь с механизмами старения. Центры станут лидерами превентивной медицины. Она также предложила Минздраву рассмотреть введения новой должности – врача медицины здорового долголетия.

Важная роль в сохранении здоровья населения отводится рабочей среде – проведению необходимого комплекса мероприятий на предприятиях, в организациях, трудовых коллективах.

Также вице-премьер приоритетом в деле здорового долголетия населения выделила роль крепкой семьи: «У нас у всех должна быть семья, а лучше - большая, многодетная!»

В ходе сессии Татьяна Голикова также отметила, что осмотрела стенд Мордовии, видела представленные здоровые продукты от республиканских производителей. «Мы были приятно удивлены. Рады, что вы это развиваете, - обратилась она к Главе Мордовии. – Знаю ваш отличный проект по здоровому питанию в школе. Что вы можете сказать по обсуждаемой теме?»

Глава Мордовии подчеркнул: основы здорового образа жизни и культуры питания должны закладываться в детстве. Одной из площадок, где обсуждаются такие вопросы, может стать общероссийский школьный проект «Разговоры о важном». «Разговоры о важном» - это разговор не только о политике, но и о том, как мы будем жить, как долго будем жить, как будем воспитывать детей, - сказал руководитель республики. – Поэтому вся идеологическая машина должна быть направлена на то, чтобы объяснить людям: жить надо долго, потому что это важно твоей семье – твоим родителям, твоим детям, и ты за это ответственен, особенно это касается мужчин».

Артём Здунов отметил, что рабочая группа по школьному питанию комиссии Госсовета продолжает свою работу, в том числе на базе данных социологических исследований, которые лягут в основу новых подходов к питанию детей в школе.

«Мордовия – за органическую продукцию! У нас даже в школьном питании она присутствует», - подчеркнул Глава республики.

В завершение пленарной сессии состоялась церемония награждения. Татьяна Голикова вручила Главе Мордовии Благодарственное письмо Председателя Правительства Российской Федерации за весомые шаги по демографии и охране здоровья.