В Саранске у прокуратуры вызывают озабоченность темпы работ по ремонту Детской музыкальной школы №1

«День России - особенный праздник для каждого из нас!»
В Доме Республики состоялась торжественная церемония награждения за заслуги в трудовой и общественной деятельности
В столице Мордовии в рамках реализации национального проекта «Семья» проводится капитальный ремонт Детской музыкальной школы №1. Заместитель прокурора Ленинского района Саранска Руслан Канглиев совместно с представителями заказчика и подрядчика проинспектировал работы на объекте.
Как сообщает прокуратура РМ, в связи с рисками невыполнения работ в установленный срок представитель надзорного ведомства объявил предостережение руководителю подрядной организации о недопустимости нарушения сроков проведения капитального ремонта.
Кроме того, руководителю казенного учреждения Саранска, выступающего в качестве заказчика, также объявлено предостережение о недопустимости ослабления контроля за производимыми работами в рамках национального проекта.
Поделиться в соц. сетях:
В Доме Республики состоялась торжественная церемония награждения за заслуги в трудовой и общественной деятельности
В Мордовии проходит Чемпионат по гиревому спорту, посвященный памяти Григория Слугина
Артём Здунов поздравил с профессиональным праздником медиков Мордовии
Артём Здунов познакомился с советниками директоров по воспитанию
Артём Здунов и Рустам Минниханов приняли участие в празднике мордовской культуры «Валда Шинясь»
Артём Здунов осмотрел выставку в рамках патриотического проекта «Аллея Российской Славы»
В День России Артём Здунов встретился с семьями защитников Отечества
Артём Здунов поздравил с Троицей жителей и гостей Зубово-Полянского района
Артём Здунов и Светлана Чупшева встретились со студентами-участниками форума «Сильные идеи для нового времени»
Артём Здунов выступил на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия»