В Саранске у прокуратуры вызывают озабоченность темпы работ по ремонту Детской музыкальной школы №1

В столице Мордовии в рамках реализации национального проекта «Семья» проводится капитальный ремонт Детской музыкальной школы №1. Заместитель прокурора Ленинского района Саранска Руслан Канглиев совместно с представителями заказчика и подрядчика проинспектировал работы на объекте.

Как сообщает прокуратура РМ, в связи с рисками невыполнения работ в установленный срок представитель надзорного ведомства объявил предостережение руководителю подрядной организации о недопустимости нарушения сроков проведения капитального ремонта.

Кроме того, руководителю казенного учреждения Саранска, выступающего в качестве заказчика, также объявлено предостережение о недопустимости ослабления контроля за производимыми работами в рамках национального проекта.