В Доме Республики обсудили развитие Саранского завода автосамосвалов

Глава Мордовии Артём Здунов провел рабочую встречу с управляющим директором Саранского завода автосамосвалов Владимиром Борисычевым. Обсуждалась позитивная динамика развития производства и планы по его модернизации.

Напомним, Саранский завод автосамосвалов – одно из старейших промышленных предприятий Мордовии. Оно производит спецтехнику на среднетоннажных автомобильных шасси, прицепы к легковым и грузовым автомобилям. Основная продукция – специализированная автотехника на шасси Горьковского автозавода. Это - самосвалы, мусоровозы, вакуумные машины, эвакуаторы, КДМ, автомобили-цистерны, прицепы. Продукция предприятия активно используется в сельскохозяйственной отрасли и коммунальном хозяйстве.

За минувший год объемы производства выросли почти в два с половиной раза, вполовину увеличился показатель средней заработной платы. Умеренный рост производственных показателей фиксируется и в текущем году. В мае предприятие представило свою продукцию на агропромышленной выставке-ярмарке «Золотая Нива» - она вызвала большой интерес.

«Переходим на производство автопоездов – это автомобильные самосвальные прицепы. Активно движемся в этом направлении», - сказал Владимир Борисычев. Он также отметил, что внушительным спросом пользуется коммунальная техника, сошедшая с линий завода.

Артём Здунов подчеркнул: «Необходимо налаживать дополнительные контакты, подбирать новые рынки сбыта, чтобы не потерять тенденцию роста. Мы со своей стороны готовы максимально подключиться к этой работе, оказать любую поддержку в выстраивании таких связей».

Ситуация с кадрами на предприятии стабильная. По подготовке специалистов завод продолжает сотрудничать с Саранским промышленно-экономическим колледжем, действуют комплексные социальные программы для сотрудников.