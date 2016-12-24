Мордовия улучшила позиции в рейтинге социально-экономического положения российских регионов

Эксперты РИА Новости подготовили очередной ежегодный рейтинг социально-экономического положения российских регионов. Результаты рейтинга позволяют судить об уровне и динамике социально- экономического развития того или иного региона в сравнении с другими субъектами РФ по итогам 2024 года.

По сравнению с предыдущим годом состав лидеров и аутсайдеров рейтинга не претерпел изменений. Как и раньше, верхние строчки рейтинга преимущественно занимают крупные финансовые и промышленные центры и регионы сырьевой направленности, а последние строчки – регионы с невысокой степенью индустриализации и преобладанием сельскохозяйственного сектора.

Мордовия по итогам 2024 года в рейтинге социально-экономического положения поднялась сразу на 5 ступеней вверх – с 62 места на 57, оставив позади, например, Астраханскую, Новгородскую и Орловскую области.

Лидерами рейтинга, как и ранее, являются Москва и Санкт-Петербург.