В Мордовии на заседании региональной АТК обсудили дополнительные меры безопасности

24 июня в Доме Республики под председательством Главы Мордовии Артёма Здунова прошло заседание региональной Антитеррористической комиссии. Обсуждались дополнительные меры по повышению уровня антитеррористической защищенности объектов, расположенных на территории республики.

В своем вступительном слове Артём Здунов подчеркнул, что обстановка в этой сфере требует максимальной концентрации, слаженного межведомственного оперативного взаимодействия.

«Киевский режим при подстрекательстве стран Запада предпринимает действия по наращиванию диверсионно-террористической деятельности, постоянно меняется тактика, - сказал руководитель региона. – Все это диктует необходимость усиления организующей роли руководителей всех уровней, межведомственных рабочих групп, ну и, конечно, антитеррористических комиссий регионального и муниципального уровней».

Артём Здунов отметил важность проведения информационно-разъяснительной работы среди населения, направленной на повышение антитеррористической бдительности и осознанное реагирование на признаки подготовки преступлений террористической направленности.

В ходе заседания отдельно обсуждалась тема профилактики терроризма и экстремистских проявлений в межнациональной и межконфессиональной среде.

«В этой работе для оказания более авторитетного влияния на молодое поколение следует задействовать наших героев СВО. У них четкое понимание того, что происходит, о позициях и действиях врага – ребятам точно есть, что сказать, доходчиво объяснить», - подчеркнул Глава республики.

Также комиссия проанализировала исполнение в регионе задач Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в РФ на 2024-2028 годы и выработала дополнительные меры по профилактике террористических и иных противоправных проявлений в среде мигрантов и молодежи.