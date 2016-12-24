«Передадим наши традиции потомкам»
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Председатель Государственного Собрания Мордовии Владимир Чибиркин награжден медалью «Волонтеру России». Эта специальная награда вручается за оказание помощи воинам и гражданскому населению в ходе проведения специальной военной операции.
Председатель республиканского парламента принимает активное участие в сборе гуманитарной помощи, а весной прошлого года семья Владимира Чибиркина передала бойцам автомобиль УАЗ для использования в зоне боевых действий.
Награду за волонтерство и благодарственное письмо спикер парламента получил от имени командования воинской части.
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