Председатель Государственного Собрания Мордовии Владимир Чибиркин награжден медалью «Волонтеру России». Эта специальная награда вручается за оказание помощи воинам и гражданскому населению в ходе проведения специальной военной операции.

Председатель республиканского парламента принимает активное участие в сборе гуманитарной помощи, а весной прошлого года семья Владимира Чибиркина передала бойцам автомобиль УАЗ для использования в зоне боевых действий.

Награду за волонтерство и благодарственное письмо спикер парламента получил от имени командования воинской части.