ПМЭФ: Владимир Путин поздравил команды регионов, которые улучшили свои позиции в рейтинге состояния инвестиционного климата

Глава Мордовии Артём Здунов 20 июня принял участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. ПМЭФ - ведущая площадка для общения представителей власти и деловых кругов, обсуждения ключевых экономических вопросов. Главная тема форума в этом году – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире».

На пленарном заседании выступил Президент России Владимир Путин. Глава государства подробно остановился на структурных изменениях экономики, запущенных в стране. Несмотря на сложный внешний фон, ВВП России прибавлял более 4% ежегодно. При этом вклад сырьевой составляющей в экономическую динамику России уже не является определяющим, подчеркнул глава государства. Экономика страны не просто уверенно развивается, а становится более качественной, сложной и многогранной.

«Представления о российской экономике как исключительно сырьевой, зависимой от экспорта углеводородов явно устарели, они уходят в прошлое. Реальность говорит о другом, - подчеркнул Президент. - Россия уже занимает четвёртое место в мире по объёму валового внутреннего продукта, в Европе – первое. Это не на душу населения, а валовый внутренний продукт, то есть объём экономики, но всё-таки это очень знаковый показатель. Но, конечно, мало достичь этой позиции – важно постоянно подтверждать статус одной из крупнейших экономик, создавать комфортные условия, чтобы бизнес – и отечественный, и из дружественных стран – вкладывал ресурсы, модернизировал и расширял производства именно в России».

Критически важно идти вперед, учитывая кардинальные изменения в мире. За последние четыре года количество занятых в России выросло на 2,4 миллиона человека. Уровень безработицы снизился до 2,3%, что стало историческим минимумом. Президент отметил, что растет занятость и среди молодежи. По показателям молодежной безработицы Россия входит в число мировых лидеров.

Также наша страна достигла рекордного снижения уровня бедности. По итогам прошлого года она составила 7,2%, и позитивная динамика сохраняется. Численность граждан с доходами ниже прожиточного минимума сократилось более чем на два миллиона человек. Для примера, в 2000 году уровень бедности составлял 29%.

Однако в целом по экономике уровень зарплат в России пока недостаточный, отметил Владимир Путин. Нужно формировать экономику высоких зарплат на основе повышения производительности труда.

Важное направление - улучшение инвестиционного климата в России. «Мы работаем в тесном контакте с регионами, предпринимательскими и экспертными кругами. Вместе добиваемся того, чтобы деловая и инвестиционная активность росла в масштабах всей страны, в каждом городе и населенном пункте, - сказал Президент. - Напомню о поставленной задаче: объём вложений в основной капитал в России к 2030 году должен вырасти не менее чем на 60 процентов по сравнению с уровнем 2020-го.

Правительство уже запустило систему поддержки инвестиций в регионах. Она подразумевает полное, комплексное сопровождение инвестора, вплоть до ввода предприятия в эксплуатацию, с доступом ко всем механизмам поддержки, включая налоговые льготы и вычеты. Будем внимательно отслеживать эту практику, вносить изменения, исходя из пожеланий бизнеса, его запросов и потребностей, и, конечно, ориентироваться на регионы-лидеры в привлечении капиталовложений, масштабировать их успешный опыт и лучшие практики».

По традиции, в рамках форума были подведены результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, его ведёт Агентство стратегических инициатив. Теперь рейтинг охватывает большее количество показателей – 82 вместо 70, то есть он стал более детальным, подробным, а значит, информативным. По-прежнему этот рейтинг возглавляет столица России – Москва.

Всего за прошедший год, как отметил Владимир Путин, 57 регионов повысили свой интегральный индекс. Глава государства поздравил региональные команды с этим результатом и пожелал всем регионам дальнейших успехов в этой важной сфере.

Напомним, по итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата 2025 года Мордовия заняла девятое место.

По завершении работы на Петербургском международном экономическом форуме Артём Здунов отметил: «Результат Нацрейтинга – это большой труд всей команды Мордовии, бизнеса. На какой-то момент доверие к республике было утрачено, особенно в финансовом плане. Сейчас, и форум это показал, крупные компании с миллиардными капиталами уверенно сотрудничают с Мордовией, становятся резидентами особой экономической зоны».

Среди главных итогов форума Глава Мордовии назвал подписанные соглашения о сотрудничестве с крупными партнерами. Это «Трансмашхолдинг», ППК «РЭО», ГК «Промомед», которая вместе с МГУ им. Н.П. Огарева будет развивать сотрудничество с королевством Бахрейн. «Все они касаются развития или строительства новых предприятий», - подчеркнул Артём Здунов.

Соглашение с компанией «ВымпелКом» направлено на обеспечение безопасности и цифровизацию республики. Продолжается сотрудничество с «Россельхозбанком» - это главный инвестор в сельском хозяйстве нашего региона.

Достигнуто соглашение с Федерацией настольного тенниса России о создании в Саранске специализированного центра по этому виду спорта.

Мордовия также презентовала себя в сфере видеоигр – работа над крупным инвестиционным проектом ведется совместно с ПАО «КАМАЗ».

«Всё это – следствие проводимой в республике работы по оздоровлению финансов, по развитию инвестиционного климата», - подытожил Глава Мордовии.