Обращение Главы Мордовии по случаю Дня памяти и скорби

«Это наша история, наша основа»
Артём Здунов осмотрел выставку в рамках патриотического проекта «Аллея Российской Славы»
Уважаемые жители Мордовии!
22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно напала на нашу Родину. Этот день стал началом долгих и тяжелых испытаний. 1418 бесконечных дней миллионы людей, от мала до велика, сопротивлялись агрессору и ковали Великую Победу. Война коснулась каждой семьи, весь наш многонациональный народ встал на защиту своей земли.
Уроженцы Мордовии показывали примеры невероятной храбрости на передовой и непоколебимой стойкости в тылу. Наш долг – беречь память о героях, поддерживать ветеранов и не допускать искажения истории.
Мы чтим ратные и трудовые подвиги поколения Победителей, скорбим о погибших и молимся за тех, кто сегодня продолжает служить Родине и защищать её интересы.
Вечная слава защитникам Отечества!
Глава Республики Мордовия А. Здунов
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