Артём Здунов провел рабочую встречу с заместителем председателя правления «Газпром» Виталием Маркеловым

Глава Мордовии Артём Здунов 20 июня на полях ПМЭФ провел рабочую встречу с заместителем председателя правления «Газпром» Виталием Маркеловым. Обсудили направления взаимодействия на ближайшую и среднесрочную перспективу. В том числе речь шла о реализации программы развития газоснабжения и газификации Республики Мордовия на период 2021 – 2025 годов, разработке программы на период 2026-2030 годов и выполнении мероприятий по догазификации.

«В этом году газифицируем 400 домовладений, планируем идти с опережением - ставим цель 600. Обновим газовые сети республики, в течение месяца проведем День поставщика «Газпрома» в Мордовии. Покажем потенциал наших предприятий, обсудим новые контракты и точки роста», - отметил руководитель республики.

Также были рассмотрены вопросы платежной дисциплины при поставках природного газа потребителям Республики Мордовия и погашения просроченной дебиторской задолженности.