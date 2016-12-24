ПМЭФ-2025: МГУ им. Н.П. Огарева, ГК «Промомед» и ГК «Рияда» из Бахрейна налаживают трехстороннее сотрудничество

В рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума состоялось подписание трехстороннего меморандума о взаимопонимании между компанией «Промомед», Мордовским государственным университетом им. Н. П. Огарева и группой компаний «Рияда» (Королевство Бахрейн). В церемонии принял участие Глава Мордовии Артём Здунов.

Напомним, инновационная биофармацевтическая ГК «Промомед» и МГУ им. Н. П. Огарева – многолетние стратегические партнеры по реализации совместных образовательных программ, научно-исследовательской деятельности, подготовке квалификации сотрудников для завода «Биохимик». Один из важнейших совместных проектов – открытие по поручению Президента России в Мордовии Федерального центра развития биотехнологий и медицины.

В рамках трехстороннего меморандума стороны договорились о развитии фармацевтического производства, создании R&D Hub для исследований и разработки высокотехнологичных лекарственных препаратов, подготовке научных и производственных кадров для фармацевтической отрасли, поставке жизненно важных препаратов в дистрибьюторскую сеть группы компаний «Рияда» - она охватывает целый ряд стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

Также документ предусматривает запуск локального производства инновационных препаратов на основе современных российских технологий, разработку онлайн-платформы для трансграничных заказов лекарственных препаратов и верификации их подлинности.

«Мордовия – на мировом рынке биотехнологий. Главное в сотрудничестве – совместная разработка и поставка жизненно важных препаратов в страны Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Для нашего Центра биотехнологий и российских производителей – это новые возможности: укрепляем международные связи, выходим на экспорт и делаем инновационные лекарства доступнее для миллионов людей», - подчеркнул Глава Мордовии Артём Здунов.

«Мы последовательно укрепляем международные связи, делая инновационные лекарства доступнее, - поделился председатель Совета директоров ПАО «ПРОМОМЕД» Пётр Белый. – В 2024 году мы значительно нарастили свое международное присутствие: экспортные продажи выросли на 56 %. Наша стратегическая цель – увеличить долю экспортной выручки до 15 % к 2032 году. Уверен, что с нашими многолетними партнерами из МГУ им. Н. П. Огарева и новыми стратегическими союзниками из группы компаний «Рияда» мы достигнем всех поставленных целей и поможем еще большему числу людей стать здоровыми, красивыми и счастливыми!»