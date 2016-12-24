Максим Древаль на ПМЭФ: юбилейный марафон Знание.Первые, посвященный 80-летию атомной промышленности, пройдет в сентябре

Десятый федеральный просветительский марафон Знание.Первые пройдет с 26 по 28 сентября в партнерстве с госкорпорацией «Росатом» в рамках крупнейшего атомного мероприятия года — World Atomic Week. Он будет посвящен 80-летию атомной промышленности, возможностям развития молодежи в отрасли, ее истории и достижениям. Событие, которое охватит все федеральные округа России, анонсировал в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль.

Центральной площадкой юбилейного марафона станет павильон №57 «Россия — мои горизонты» на ВДНХ в Москве. Также тематические локации откроются в 11 городах по всей стране. Прием заявок на федеральный просветительский марафон Знание.Первые Общества «Знание» стартует в День молодежи, 28 июня, на сайте проекта.

«Каждый марафон Знание.Первые строится вокруг значимых для страны тем. В этом году мы отмечаем 80-летие атомной промышленности – символа научного прогресса и технологической мощи России. Это более ста профессий и порядка полумиллиона рабочих мест, а значит, что в ней очень большие перспективы для развития молодежи. В ходе главного просветительского события осени участники смогут не только услышать лидеров отрасли, но и побывать на уникальных закрытых объектах, увидеть их работу изнутри, в том числе в формате экскурсий с выдающимися людьми», — отметил Максим Древаль.

Россия занимает лидирующие позиции в мировой атомной энергетике — по числу строящихся за рубежом энергоблоков наша страна находится на первом месте, оставаясь при этом единственным государством, обеспечивающим полный жизненный цикл атомных станций: от проектирования и строительства до вывода из эксплуатации.

В этом году для наглядной демонстрации масштабов и технологичности планируется, что одна из площадок марафона впервые откроется за пределами РФ. Участники также смогут посетить уникальные и технологичные объекты — атомные электростанции и предприятия, научные центры и институты, познакомиться с новейшими разработками и вместе с ведущими учеными погрузиться в богатую историю развития отечественной атомной отрасли. В преддверии марафона Знание.Первые с 15 по 30 сентября по всей стране в рамках акции «Поделись своим знанием» пройдут встречи «Все начинается с атома». На лекциях Общества «Знание» слушатели узнают, какую важную роль ядерные технологии играют в повседневности, какие возможности предоставляет каждому жителю страны развитие атомной отрасли.

Напомним, что девятый федеральный просветительский марафон Знание.Первые, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошел 28-30 апреля в Москве, Санкт-Петербурге, Владикавказе, Казани, Омске, Перми, Рязани, Салехарде, Севастополе, Южно-Сахалинске и Донецке. В ходе него выступили Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, заместитель руководителя Администрации Президента РФ — пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр финансов РФ Антон Силуанов, министр транспорта РФ Роман Старовойт, министр спорта РФ Михаил Дегтярев и другие лекторы.

На полях XXVIII Петербургского международного экономического форума с 18 по 21 июня работает Знание.Библиотека – мультимедийный стенд Общества «Знание», организованный совместно с Российским военно-историческим обществом. На стенде впервые открыта студия для съемок подкастов с приглашенными спикерами – ведущими государственными и общественными деятелями, экспертами в сфере экономики, культуры, науки и спорта, а также предпринимателями и представителями госкорпораций. Также Общество выступает соорганизатором событий деловой программы ПМЭФ-2025 и проводит серию просветительских «Экскурсий со Знанием».