Мордовия и Россельхозбанк будут развивать рынок органической продукции

На Петербургском международном экономическом форуме состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Республикой Мордовией и Россельхозбанком. Подписи под документом поставили Глава Мордовии Артём Здунов и председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов. Одним из важнейших пунктов документа стороны определили реализацию проектов, направленных на увеличение производства и потребления органической продукции.

В частности, предусмотрено повышение осведомленности населения о здоровом питании и доступности отечественных органических продуктов, интеграция органической продукции в систему закупок в социальных и образовательных учреждениях, содействие малым хозяйствам в сбыте органической продукции.

«У Россельхозбанка и Республики Мордовия огромный опыт плодотворного сотрудничества. Мы ценим доверие местных аграриев. Доля РСХБ в сезонных работах близка к 90%, на рынке кредитования фермеров – около 75%. Мы направили в АПК Мордовии более 161 млрд рублей, а свыше 200 совместных инвестпроектов обеспечивают производство свыше 40% молока, 67% мяса, 62% яиц в республике. Ещё одно перспективное направление взаимодействия – органическая продукция, речь идёт о здоровье людей. Будем развивать это направление», – отметил Борис Листов.

Отметим, что в Мордовии рынку органической продукции уделяется повышенное внимание. Из шести производителей три получили гранты от Россельхозбанка для компенсации расходов на сертификацию, с 2022 года проводится конкурс на знание темы органической продукции для школьников, а в 2025 году при поддержке РСХБ планируется реализовать проект «Органика детям» по поставке органического молока в дошкольные учреждения.

«Детское питание – фундамент здорового будущего наших детей и приоритетная задача для нас. Мордовия приступает к реализации пилотного проекта по внедрению органической молочной продукции в детский рацион питания. Сегодня мы подписываем соглашение с «Россельхозбанком» и даем старт этому проекту с 1 сентября текущего года», - сказал Глава Мордовии.

Отметим, что проект поддержан на заседании комиссии Фонда «Органика».

Соглашение в целом направлено на решение приоритетных задач социально-экономического развития Республики Мордовия, укрепления ее аграрного и промышленного потенциалов. В частности, стороны намерены повышать инвестиционную привлекательность региона, поддерживать малый и средний бизнес, повышать качество предоставления банковских услуг населению. РСХБ обеспечил 100% доступность банковских услуг на территории региона.