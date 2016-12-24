Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в обсуждении вопросов патентования в фармацевтической индустрии

Фармацевтическая отрасль стоит на пороге масштабных изменений. По мере роста экономики усиливается запрос общества на качественную, доступную и эффективную медицинскую помощь, вместе с тем – производители лекарственных препаратов нуждаются в сохранении стимулов для создания инноваций и удовлетворения растущего спроса. Все это происходит под эгидой обеспечения технологического суверенитета и лекарственной безопасности – одной из приоритетных задач государства. Как изменился институт защиты прав интеллектуальной собственности, какие пробелы сохраняются в патентном регулировании и многое другое обсудили участники круглого стола, посвященного вопросам интеллектуальной собственности в сфере фармацевтики, в рамках второго дня работы ПМЭФ-2025.

Было отмечено, что, несмотря на санкции, российская фарминдустрия сейчас производит практически полный спектр лекарственных препаратов. Именно поэтому регулирование сферы интеллектуальной собственности выходят на первый план. Своим мнением по широкому спектру вопросов поделились представители министерства экономического развития РФ, Минздрава и Минфина России, министерства промышленности и торговли РФ, министерства науки и высшего образования РФ, ФАС России, Роспатента и отечественных фармацевтических компаний, в том числе председатель Совета директоров ГК «Промомед» Петр Белый.

В работе сессии принял участие Глава Мордовии Артём Здунов. Он также состоит в Совете по вопросам интеллектуальной собственности при Председателе Совета Федерации – одной из центральных площадок для обсуждения стратегии развития интеллектуальной собственности в стране.

В ходе обсуждения было отмечено, что по доле выпуска инновационной продукции Мордовия занимает первое место в ПФО и второе – в России. Коэффициент изобретательской активности в республике продолжает расти – в прошлом году его прирост составил 11%. Мордовия активно участвует в формировании надежной системы лекарственной безопасности России. Биофармацевтика входит в список ключевых направлений научно-технического развития региона и выступает важным драйвером его инновационного и экономического роста.

В своем выступлении Артём Здунов заострил внимание на наиболее актуальных направлениях. Он отметил, что вопрос защиты инновации стоит сейчас наиболее остро.

«С точки зрения Совета по вопросам интеллектуальной собственности – мы за чистую конкуренцию и развитие патентного законодательства. Рынок интеллектуальной собственности должен развиваться, чтобы патентная активность была высокая и в регионах в том числе. Но тогда все участники процесса должны нести ответственность», - подчеркнул руководитель республики.

Важное направление – расходование бюджетных средств. Принципиальное значение сейчас имеет стоимость лекарственных препаратов, особенно, если они используются в госпитальном лечении или относятся к жизненно необходимым лекарствам. Зачастую из-за дефицита средств госучреждения с трудом производят их закупку. Финансовый спектр, в том числе, влияет и на развитие отечественной фарминдустрии, объем инвестиций в отрасль для проведения клинических исследований новых продуктов.

Из вопросов, требующих первоочередного решения, Артём Здунов обозначил отсутствие утвержденных правил для производителей. Развитие отечественной фармацевтики неразрывно связано с совершенствованием правовых механизмов.

«Слишком много задействовано контрольно-надзорных органов, министерств, но работа ведется очень медленно. Правил просто нет. А необходимо обеспечить равные права и конкретное расходование бюджетных средств», - отметил член Совета по вопросам интеллектуальной собственности.

Артём Здунов предложил вынести на рассмотрение Совета по вопросам интеллектуальной собственности обсуждение свода правил для сферы фармакологии, определяющее, в том числе межведомственное взаимодействие, и принять его в дальнейшем на законодательном уровне.