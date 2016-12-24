Владимир Выборнов из Мордовии в составе победителей Всероссийской премии «Предприниматель года-2024»

Предприниматель из Саранска Владимир Выборнов в числе победителей Всероссийской премии «Предприниматель года – 2024». Торжественная церемония награждения прошла в Москве на площадке ВДНХ «Бизнес.Техноград». Лучших представителей из 71 региона страны чествовали в 25 номинациях.

«Мы осуществляем поддержку интегрированного в производство оборудования иностранных брендов, которые ушли с рынка России, - рассказывает предприниматель. - Обеспечиваем не только своевременное поступление высокотехнологичного оборудования, но и занимаемся обработкой металлов, нанесением на них покрытий, механической обработкой, производством элементов электронной аппаратуры».

Владимир собственник и генеральный директор компании «АЛС-Поволжье», которая вот уже почти три года является надёжным и стабильным поставщиком высокотехнологичного оборудования и комплектующих для крупнейших предприятий России различных отраслей.

По национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика» предприниматель неоднократно получал господдержку. Гарантийный фонд Мордовии предоставил предпринимателю льготные займы, а региональный Центр развития конкурентоспособности несколько раз оказывал бесплатную консультационную помощь.

«Премия вручается тем, кто, преодолевая вызовы, воплощает в жизнь идеи, меняющие мир, и напоминает нам, что успех измеряется не цифрами, а способностью вдохновлять и созидать, - отмечает президент Ассоциации предпринимателей, руководитель оргкомитета Премии Инна Евсина. - Премия стала маяком для предпринимателей, подтверждая, что истинная ценность предпринимательства — в его духе, который превращает мечты в двигатель прогресса».