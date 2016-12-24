«Нас должно быть больше и мы должны быть здоровы»: на полях ПМЭФ-2025 обсудили демографическую политику России

Одним из главных мероприятий первого дня Петербургского международного экономического форума стала сессия «Курс на рождаемость: какой должна стать демографическая политика». В ее работе принял участие Глава Мордовии Артём Здунов, который по поручению Президента России возглавил комиссию Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Семья».

С низким уровнем рождаемости на сегодняшний день столкнулась не только Россия, но и весь мир. Между тем, эта тенденция влияет, в том числе, и на экономику стран. Укрепление роли семьи, повышение качества жизни семей с детьми и продвижение семейных ценностей – это не только первостепенные задачи государственной демографической политики, но и ключевые компоненты формирования национального самосознания. Эти вопросы и обсудили участники сессии.

Первый заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина отметила, что для повышения рождаемости сегодня приоритетной является группа женщин от 30 до 39 лет. Это в большинстве своем работающие женщины. Именно поэтому ключевой партнер государства в решении проблемы – работодатели. Важна единая корпоративная политика, создание дистанционного или гибкого графина для женщин с детьми, выработка дополнительных мер поддержки на предприятиях и в организациях.

«Важнее направление – поддержка многодетности, как общественной нормы. Это должно стать общенациональным делом!» - подчеркнула Ольга Баталина.

Большое значение имеет обеспечение семей доступным жильем, а также участие субъектов страны в мероприятиях нацпроекта «Семья», который предусматривает отдельные меры поддержки для регионов с низким уровнем рождаемости.

В ходе сессии было отмечено, что Мордовия стала первым субъектом, где был принят закон об ответственности врачей за склонение женщин к аборту. Сейчас уже 23 региона ввели у себя эту инициативу. Также республика была отмечена как лидер по поддержке общественных инициатив, в частности, проекта по поддержке беременных женщин «Здравствуй, мама!».

Артём Здунов назвал текущую сессию самой главной сессией форума: «Любовь к людям и человекосбережение – это то, чем мы сейчас все должны заниматься».

Глава Мордовии подчеркнул эффект прошедшего Года семьи – его итогом стал четкий план для дальнейших действий. Один из главных принципов в этой работе – уважение и почет в обществе к многодетным семьям и всем, кто делает выбор в пользу рождения ребенка.

Артём Здунов обозначил принципиально важные направления в работе комиссию Госсовета России по направлению «Семья»: развитие системы поддержки семьи с детьми, создание сбалансированных условий для работы и семьи, особенно это касается женщин, которые приняли это решение о рождении ребенка, укрепление традиционных семейных ценностей, новые меры социальной поддержки и решение жилищных вопросов.

Было отмечено, что важнейшая задача – придать эффективным региональным практикам федеральный уровень. В Мордовии, например, уделяют большое внимание репродуктивному здоровью и воспитанию традиционных семейных ценностей с самого раннего возраста – проект называется «Тонкая материя». Также в республике принята программа по предоставлению бюджетникам социального жилья в найм с правом последующего выкупа, уже несколько лет действует мера по полному погашению ипотеку при рождении четвертого ребенка.

«Полностью поддерживаю защиту традиционных духовно-нравственных ценностей российского народа – здесь губернаторы должны объединяться, не пропуская на этот фронт никого, кто мыслит по-другому», - подчеркнул Глава Мордовии.

Также первостепенными факторами остаются снижение младенческой смертности, обеспечение безопасных родов для женщин и плотное взаимодействие государства и работодателей.

В завершение своего выступления Артём Здунов отметил: «Комиссия и лично я открыты для сотрудничества, готовы к любым предложениям – даже самым нестандартным. Ситуация сложная, но если мы взялись, все вместе с ней справимся. Как губка, набираем информацию и действуем. Главное, действуем!»

Директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н.А. Лопаткина, главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью мужчин Минздрава РФ Олег Аполихин в своем выступлении отметил, важность сохранения репродуктивного здоровья населения. Например, Мордовия стала одним из пилотных регионов, где начнут действовать сертификаты молодоженов – они обеспечат бесплатное обследование и лечение для семейных пар.

С данными о ситуации и предложениях по решению демографических задач выступили гендиректор Фонда «Всероссийский центр изучения общественного мнения», председатель Общественного совета при Министерстве труда и социальной защиты РФ Константин Абрамов, заместитель Председателя Госдумы России Анна Кузнецова. Об опыте регионов рассказали Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев и Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.