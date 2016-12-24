Артём Здунов провел рабочую встречу с Президентом Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным

Глава Мордовии Артём Здунов 19 июня на полях ПМЭФ-2025 провел рабочую встречу с Президентом Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным. Обсудили вопросы взаимодействия по развитию бизнеса в регионе.



Напомним, что между Республикой Мордовия, Российским союзом промышленников и предпринимателей и республиканским Союзом промышленников и предпринимателей действует соглашение о сотрудничестве.



Александр Шохин отметил, что Мордовия – один из самых активных регионов, растет инвестиционная привлекательность территории. С 2021 года в республике увеличивается количество субъектов МСП, регион наращивает объем инвестиций, укрепляет промышленное производство.



На встрече были рассмотрены направления дальнейшего сотрудничества, в том числе по реализации важных инвестпроектов.