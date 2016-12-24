ПМЭФ: Республика Мордовия подписала соглашение с Российским экологическим оператором

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Глава Мордовии Артём Здунов 19 июня на полях Петербургского экономического форума провел встречу с генеральным директором ППК «Российский экологический оператор» Ириной Тарасовой.
ППК «РЭО» - стратегический партнер Республики Мордовия в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. При поддержке Российского экологического оператора регион реализует важные инфраструктурные проекты. Завершается строительство крупного инновационного мусоросортировочного комплекса - проект реализуется в рамках концессионного соглашения, на него получена федеральная субсидия в размере 1,2 млрд. рублей. Комплекс позволит перерабатывать 180 тысяч тонн ТКО в год, а также производить более 50 тысяч тонн альтернативного топлива для использования при производстве цемента.
Также в республике будет построен новый современный полигон с линией компостирования органической фракции.
Реализация этих проектов позволит в два раза снизить объем отправляемых на полигоны отходов и тем самым уменьшить негативное воздействие на окружающую среду. Напомним, что Мордовия стала одним из первых регионов, которые начали внедрение новой системы обращения с отходами.
На встрече было подписано соглашение между Республикой Мордовия и ППК «Российский экологический оператор» - оно направлено на совершенствование работы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.
«Уверен, что совместными усилиями нам удастся создать в Мордовии современные мощности по обработке и утилизации отходов с применением наиболее эффективных и доступных технологий, обеспечивающих максимально возможное вовлечение вторичных ресурсов в хозяйственный оборот», - сказал Артём Здунов.
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