Мордовия будет развивать настольный теннис

На полях ПМЭФ состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Республикой Мордовия и Федерацией настольного тенниса России. Подписи под документом поставили Глава региона Артём Здунов и заместитель Председателя Госдумы России, президент Федерации настольного тенниса России Александр Бабаков.

Соглашение направлено на развитие в республике этого вида спорта, создание необходимой инфраструктуры и проведение соревнований различного уровня. Отметим, что пока настольный теннис не входит в число базовых видов спорта для Мордовии, но пользуется достаточно большой популярностью у населения. По данным за прошлый год настольным теннисом занимается более семи с половиной тысяч жителей региона.

«Уверен, соглашение станет большим шагом в развитии настольного тенниса в Мордовии. У наших жителей давно сформировался высокий запрос на более широкий спектр возможностей для занятий настольным теннисом, - сказал Артём Здунов. - При этом у республики есть и достижения на профессиональном уровне – в 2023 году наша команда «13 регион» стала чемпионом Суперлиги командного Чемпионата Федерации настольного тенниса России».

Стороны обсудили создание инфраструктуры для проведения тренировок и состязаний, в частности предоставление отдельного физкультурно-оздоровительного комплекса после проведения его капремонта.

«С Мордовией мы будем и в дальнейшем тесно сотрудничать в области развития настольного тенниса, - заявил Александр Бабаков. - У региона отличный потенциал. Коллеги уже сегодня предложили несколько вариантов создания спортивных залов, как новых, так и реконструированных».