Страны мирового большинства и новая платформа глобального роста: в НЦ «Россия» презентовали доклад по итогам Открытого диалога

16 июня в Национальном центре «Россия» состоялась пресс-конференция, посвященная презентации международного доклада «Формируя новую платформу глобального роста» по итогам Открытого диалога.

Открытый диалог НЦ «Россия» «Будущее мира. Новая платформа глобального роста», прошедший в апреле 2025 года, собрал 696 эссе от авторов и экспертов из более чем 100 стран. Работы охватывали четыре направления: инвестиции в человека, технологии, связанность и среду. Авторы исследовали глобальные изменения и перспективы развития мировой экономики с акцентом на страны Мирового большинства. Лучшие идеи вошли в 100-страничный доклад.

«Мы обратились к экспертному сообществу со всего мира с предложением высказать свои гипотезы о будущем мировой экономики — и получили почти 700 эссе более чем из 100 стран. Это стало настоящим интеллектуальным штурмом, в котором проявились разные взгляды, но с общим пониманием необходимости новой модели роста. Мы увидели, насколько востребован формат Открытого диалога, и приняли решение проводить его регулярно. Следующая встреча состоится в 2026 году у нас, в Национальном центре “Россия”. А уже 18 июня в рамках ПМЭФ-2025 мы продолжим обсуждение на сессии “Формируя новую платформу глобального роста”», — отметила генеральный директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова.

Доклад «Формируя новую платформу глобального роста» подготовлен Центром межотраслевой экспертизы «Третий Рим». Документ предлагает альтернативные модели развития мира, делая акцент на человекоцентричности, технологичности и устойчивости. Авторы доклада вывели новый термин — «страны мирового большинства». Это государства, которым предстоит определять новую платформу глобального экономического роста.

«Благодарю Национальный центр за возможность участвовать в таком масштабном и значимом проекте. 700 работ из 100 стран — это голос мирового большинства. В меняющемся мире на первый план выходят страны, ранее находившиеся в тени. Введенный нами термин “страны мирового большинства” включает не только БРИКС, но все государства, за которыми будущее», — пояснила директор Центра межотраслевой экспертизы «Третий Рим» Наталья Стапран.

Доклад содержит около 50 цитат авторов лучших эссе и структурирован по четырем темам. Среди них — представители не только стран «мирового большинства», но и США, Эстонии, Испании, Германии. По словам геополитического аналитика и журналиста из Швейцарии Люси Морган Эдвардс, Россия сегодня занимает лидерские позиции в формировании мировой экономики.

«Хочу поблагодарить Национальный центр “Россия” за такой теплый прием. Я впервые приехала в Москву и уже чувствую, что здесь потрясающая энергия. В западном обществе мы начинаем терять эту энергию. Я интересуюсь цензурой. Я вам аплодирую, вы запустили потрясающий процесс Открытого диалога, его нужно продолжать каждый год, собирать мнения со всех стран. Россия становится лидером в экономике. У вас потрясающая культура и богатая земля, вы находитесь в центре мира», — подчеркнула Люси Морган Эдвардс в ходе пресс-конференции.

18 июня на ПМЭФ состоится сессия «Формируя новую платформу глобального роста» под модераторством Максима Орешкина, заместителя руководителя Администрации Президента Российской Федерации. Эксперты из России и других стран проанализируют тренды, формирующие новую архитектуру мировой экономики с усиливающейся ролью БРИКС и стран большинства.

Среди участников:

- Хуан Антонио де Кастро де Ареспакочага, профессор Мадридского университета Комплутенсе, Испания;

- Франсуа Нденгве, председатель Африканского консультативного совета, Камерун;

- Сергей Иванов, исполнительный директор, член совета директоров, Группа компаний «ЭФКО» Россия;

- Тиаго Рюдигер, генеральный директор, Tanssi Foundation, Бразилия;

- Джозеф Потвин, экономист, Канада;

- Елизавета Романова, студентка РГСУ, Россия;

- Наиля Мехрабова, член наблюдательного совета Холдинга «Азерсун», Азербайджан;

- Султан Ахмед бин Сулайем, главный исполнительный директор, DP World;

- Тигран Худавердян, «Яндекс», Россия;

- Юрий Козаренко, генеральный директор, ООО «Транспорт Будущего», Россия;

- Эдуард Михалас, региональный советник по народонаселению и развитию Фонд ООН в области народонаселения;

- Владимир Седов, предприниматель, инициатор строительства Доброграда, Россия;

- Дмитрий Песков, председатель совета Фонда НТИ, специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам цифрового и технологического развития, генеральный директор АНО «Платформа НТИ», Россия

Трансляция сессии «Формируя новую платформу глобального роста» ПМЭФ-2025 будет доступна на сайте и в социальных сетях Национального центра «Россия».