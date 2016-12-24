Президент России отметил добросовестный труд лесничего и плотника из Мордовии

«Он - наш Герой!»
В Мордовии проходит Чемпионат по гиревому спорту, посвященный памяти Григория Слугина
Указом Президента Российской Федерации за заслуги в области лесного хозяйства и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный лесовод Российской Федерации» присвоено:
- лесничему Быстрищенского участкового лесничества государственного казенного учреждения Республики Мордовия «Виндрейское территориальное лесничество» Фёдору Николаевичу Исаеву.
Указом Президента Российской Федерации за заслуги в области строительства и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный строитель Российской Федерации» присвоено:
- плотнику общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания строительно-монтажного производства» Сергею Юрьевичу Слугину.
Поделиться в соц. сетях:
В Мордовии проходит Чемпионат по гиревому спорту, посвященный памяти Григория Слугина
Артём Здунов осмотрел выставку в рамках патриотического проекта «Аллея Российской Славы»
Артём Здунов выступил на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия»
Артём Здунов поздравил с Троицей жителей и гостей Зубово-Полянского района
Артём Здунов познакомился с советниками директоров по воспитанию
В Доме Республики состоялась торжественная церемония награждения за заслуги в трудовой и общественной деятельности
В День России Артём Здунов встретился с семьями защитников Отечества
Артём Здунов и Светлана Чупшева встретились со студентами-участниками форума «Сильные идеи для нового времени»
Артём Здунов поздравил с профессиональным праздником медиков Мордовии
Артём Здунов и Рустам Минниханов приняли участие в празднике мордовской культуры «Валда Шинясь»