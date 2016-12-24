Президент России отметил добросовестный труд лесничего и плотника из Мордовии

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Указом Президента Российской Федерации за заслуги в области лесного хозяйства и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный лесовод Российской Федерации» присвоено:

- лесничему Быстрищенского участкового лесничества государственного казенного учреждения Республики Мордовия «Виндрейское территориальное лесничество» Фёдору Николаевичу Исаеву. 

Указом Президента Российской Федерации за заслуги в области строительства и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный строитель Российской Федерации» присвоено:

- плотнику общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания строительно-монтажного производства» Сергею Юрьевичу Слугину.

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